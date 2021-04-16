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Британского министра уличили в кумовстве
Британского министра уличили в кумовстве
Компания, которую возглавляет сестра министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока и акциями которой он владеет, выиграла контракты с подразделениями... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:59
2021-04-16T14:59
2021-04-16T14:59
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ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Компания, которую возглавляет сестра министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока и акциями которой он владеет, выиграла контракты с подразделениями Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии и Уэльсе.Хэнкок в прошлом году задекларировал владение 20% акций в компании Topwood Ltd. Однако тот факт, что директором компании и владельцем крупного пакета акций компании является сестра министра Эмили Гилрут, стал известным только сейчас: статью об этом опубликовал журнал для работников сферы здравоохранения Health Service Journal.Компания, специализирующаяся на производстве оборудования для утилизации документов, выиграла тендер NHS в начале 2019 года, при том, что Хэнкок стал министром здравоохранения в июле 2018 года. Восемьдесят процентов акций компании поделены между Эмили Гилрут и ее мужем Томом Гилрутом.Представитель правительства заявил, что министр не нарушил кодекса поведения и что его декларации отвечали всем требованиям."Министры не имеют отношения к тендерам, так что никакого конфликта интересов нет", - заявил он.Такое объяснение ожидаемо не удовлетворило политических оппонентов правительства."Увы, я подозреваю, что кумовство в самом сердце правительства никого уже не удивляет", - посетовал "теневой" министр здравоохранения Джонатан Ашворт.
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англия, в мире
ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак.
Компания, которую возглавляет сестра министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока и акциями которой он владеет, выиграла контракты с подразделениями Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии
и Уэльсе
.
Хэнкок в прошлом году задекларировал владение 20% акций в компании Topwood Ltd. Однако тот факт, что директором компании и владельцем крупного пакета акций компании является сестра министра Эмили Гилрут, стал известным только сейчас: статью об этом опубликовал журнал для работников сферы здравоохранения Health Service Journal.
Компания, специализирующаяся на производстве оборудования для утилизации документов, выиграла тендер NHS в начале 2019 года, при том, что Хэнкок стал министром здравоохранения в июле 2018 года. Восемьдесят процентов акций компании поделены между Эмили Гилрут и ее мужем Томом Гилрутом.
Представитель правительства заявил, что министр не нарушил кодекса поведения и что его декларации отвечали всем требованиям.
"Министры не имеют отношения к тендерам, так что никакого конфликта интересов нет", - заявил он.
Такое объяснение ожидаемо не удовлетворило политических оппонентов правительства.
"Увы, я подозреваю, что кумовство в самом сердце правительства никого уже не удивляет", - посетовал "теневой" министр здравоохранения Джонатан Ашворт.