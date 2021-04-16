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Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами
Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами
К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:14
2021-04-16T13:14
2021-04-16T13:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
айрат фаррахов
вакцинация
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать "серьезные меры", с такой позицией выступил член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.В медицинском сообществе, как добавил депутат, имеет смысл вести речь об ответственности за "недостаточно настойчивое" распространение информации о преимуществах вакцинации.
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, айрат фаррахов, вакцинация, общество