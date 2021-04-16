Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728565121.html
Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами
Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами
К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:14
2021-04-16T13:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
айрат фаррахов
вакцинация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602651212_0:80:3086:1816_1920x0_80_0_0_e603396464523af2433b91689234821a.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать "серьезные меры", с такой позицией выступил член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.В медицинском сообществе, как добавил депутат, имеет смысл вести речь об ответственности за "недостаточно настойчивое" распространение информации о преимуществах вакцинации.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602651212_137:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_78054dc07724fb9819b020833594d551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, айрат фаррахов, вакцинация, общество

Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами

13:14 16.04.2021 (обновлено: 13:17 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина ожидает своей очереди в мобильный пункт вакцинации от COVID-19
Мужчина ожидает своей очереди в мобильный пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать "серьезные меры", с такой позицией выступил член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.
"Надо, действительно, принимать очень серьезные меры к тем врачам, которые неубедительно обсуждают со своими пациентами ситуацию, связанную с вакцинацией. Потому что невакцинация, к сожалению, в последующем может иметь большие-большие проблемы", - рассказал Фаррахов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В медицинском сообществе, как добавил депутат, имеет смысл вести речь об ответственности за "недостаточно настойчивое" распространение информации о преимуществах вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоАйрат ФарраховВакцинацияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
Лента новостейМолния