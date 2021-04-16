https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728565121.html

Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами

Депутат призвал врачей настойчивее обсуждать вакцинацию с пациентами

К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:14

2021-04-16T13:14

2021-04-16T13:17

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

айрат фаррахов

вакцинация

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. К врачам, которые "неубедительно" и "недостаточно настойчиво" распространяют среди пациентов информацию о вакцинации от коронавируса, следует принимать "серьезные меры", с такой позицией выступил член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.В медицинском сообществе, как добавил депутат, имеет смысл вести речь об ответственности за "недостаточно настойчивое" распространение информации о преимуществах вакцинации.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, айрат фаррахов, вакцинация, общество