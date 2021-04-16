Доктор Мясников рассказал, что не надо делать перед прививкой от COVID-19
08:00 16.04.2021 (обновлено: 15:59 16.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. "Универсальная формула первоочередных показаний вакцинации от COVID-19 (и гриппа) — возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний", — написал в Telegram-канале главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников. Специально для РИА Новости доктор рассказал, почему он считает необходимым прививать старшее поколение.
— Александр Леонидович, как меняется иммунитет человека с возрастом и как это отражается на течении COVID-19?
— Иммунитет с возрастом ослабевает, соответственно, снижается и иммунный ответ. У молодых болезнь обычно протекает в форме ОРЗ: почихали, покашляли и все прошло. У людей старшего поколения часто наблюдается тяжелая форма с пневмонией. Большинство смертей от этого заболевания приходится на тех, кому за 70. Вакцинация нужна в первую очередь тем, кто может умереть. Это пожилые, люди с хроническими болезнями.
— Есть ли возрастной предел для вакцинации?
— Нет. С одной стороны, мы знаем, что вакцина новая. С другой — те данные, что имеются, позволяют нам с уверенностью рекомендовать прививку и в самом преклонном возрасте. Мы понимаем, что каких-то серьезных побочных эффектов не будет. Опасность COVID-19 перевешивает все подобные осложнения. Вакцинирование нигде на ограничивают по возрасту.
— Как реагирует пожилой организм на прививку?
— Иммунный ответ менее выражен, но в любом случае это серьезная защита от тяжелого течения болезни и осложнений, это лучше, чем ничего. Без прививки человек в возрасте может просто не пережить COVID-19.
Я сам участвовал в клиническом испытании вакцины "Спутник V", никаких специфических побочных эффектов не отметил. Да мы их и не ждем. Есть неспецифичные явления — припухлость в месте укола, болезненность, озноб. Чем моложе человек, тем более бурно реагирует организм. Что интересно, у людей в годах осложнения реже.
— При каких хронических заболеваниях прививка противопоказана? Надо ли проконсультироваться с врачом, прежде чем записываться на вакцинацию?
— Нет таких противопоказаний. Повременить стоит разве только тем, кто проходит активную химиотерапию. Просто у них иммунный ответ может быть очень низким.
Вакцина не обостряет никаких хронических заболеваний, потому что они часто угнетают иммунитет, например хроническая почечная недостаточность, диабет. У таких пациентов иммунный ответ на прививку ниже, но этого все равно достаточно.
В качестве серьезных побочных явлений мы рассматриваем только сильную аллергию. При вакцинации от гриппа обычно выясняют, есть ли реакция на компоненты препарата. Если этого нет в анамнезе, то бояться нечего.
Мое мнение покажется парадоксальным, но я бы не стал с врачом консультироваться перед вакцинацией. Потому что врачи могут перестраховываться и давать медотвод. Допустим, человеку 75 лет, онкология. Осенью начнется новая волна COVID-19, а он не вакцинирован. Если заразится, то с большой вероятностью последствия будут тяжелые. Это тот случай, когда не делать прививку опаснее, чем делать. Считаю, нельзя вакцинироваться только при риске анафилактического шока на компоненты прививок.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Севастополе.
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Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Севастополе.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Парк-хаус" в Москве.
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Сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Парк-хаус" в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы" Дмитровского района города Москвы.
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Мужчина во время вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы" Дмитровского района города Москвы.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
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Пациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
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Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Севастополе.
2 из 4
Сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Парк-хаус" в Москве.
3 из 4
Мужчина во время вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы" Дмитровского района города Москвы.
4 из 4
Пациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
— Нужно ли проверять антитела перед вакцинированием?
— Проверять можно, но не нужно. Есть антитела — значит, переболели. Они защищают от одного штамма коронавируса, которым вы были инфицированы, а прививка — от всех известных мутаций, вот что важно. Я бы не проверял антитела. Это просто любопытство, затягивание процедуры массовой вакцинации, огромные затраты. Если у вас есть антитела и вы привились, хуже не будет точно, а вот дополнительную защиту получите.
— Надо ли людям старшего поколения вакцинироваться сейчас или подождать, пока выработается коллективный иммунитет?
— Пожилым нужно вакцинироваться, им некогда ждать, когда выработается коллективный иммунитет. Каждый должен получить личный иммунитет. Вакцина предохраняет от смерти и тяжелого течения. Насколько массовая вакцинация прервет цепочку передачи инфекции, еще не до конца ясно, мы на это надеемся. А пока давайте прививать старшее поколение, им нужна защита в первую очередь.
9 апреля, 15:16ИнфографикаВакцинация от COVID-19 в России