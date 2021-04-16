https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728402924.html

Доктор Мясников рассказал, что не надо делать перед прививкой от COVID-19

Доктор Мясников рассказал, что не надо делать перед прививкой от COVID-19

"Универсальная формула первоочередных показаний вакцинации от COVID-19 (и гриппа) — возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний", — написал в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:00

2021-04-16T15:59

наука

вакцинация россиян от covid-19

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

иммунитет

биология

здоровье

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. "Универсальная формула первоочередных показаний вакцинации от COVID-19 (и гриппа) — возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний", — написал в Telegram-канале главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников. Специально для РИА Новости доктор рассказал, почему он считает необходимым прививать старшее поколение.— Александр Леонидович, как меняется иммунитет человека с возрастом и как это отражается на течении COVID-19?— Иммунитет с возрастом ослабевает, соответственно, снижается и иммунный ответ. У молодых болезнь обычно протекает в форме ОРЗ: почихали, покашляли и все прошло. У людей старшего поколения часто наблюдается тяжелая форма с пневмонией. Большинство смертей от этого заболевания приходится на тех, кому за 70. Вакцинация нужна в первую очередь тем, кто может умереть. Это пожилые, люди с хроническими болезнями.— Есть ли возрастной предел для вакцинации?— Нет. С одной стороны, мы знаем, что вакцина новая. С другой — те данные, что имеются, позволяют нам с уверенностью рекомендовать прививку и в самом преклонном возрасте. Мы понимаем, что каких-то серьезных побочных эффектов не будет. Опасность COVID-19 перевешивает все подобные осложнения. Вакцинирование нигде на ограничивают по возрасту.— Как реагирует пожилой организм на прививку?— Иммунный ответ менее выражен, но в любом случае это серьезная защита от тяжелого течения болезни и осложнений, это лучше, чем ничего. Без прививки человек в возрасте может просто не пережить COVID-19.Я сам участвовал в клиническом испытании вакцины "Спутник V", никаких специфических побочных эффектов не отметил. Да мы их и не ждем. Есть неспецифичные явления — припухлость в месте укола, болезненность, озноб. Чем моложе человек, тем более бурно реагирует организм. Что интересно, у людей в годах осложнения реже.— При каких хронических заболеваниях прививка противопоказана? Надо ли проконсультироваться с врачом, прежде чем записываться на вакцинацию?— Нет таких противопоказаний. Повременить стоит разве только тем, кто проходит активную химиотерапию. Просто у них иммунный ответ может быть очень низким.Вакцина не обостряет никаких хронических заболеваний, потому что они часто угнетают иммунитет, например хроническая почечная недостаточность, диабет. У таких пациентов иммунный ответ на прививку ниже, но этого все равно достаточно.В качестве серьезных побочных явлений мы рассматриваем только сильную аллергию. При вакцинации от гриппа обычно выясняют, есть ли реакция на компоненты препарата. Если этого нет в анамнезе, то бояться нечего.Мое мнение покажется парадоксальным, но я бы не стал с врачом консультироваться перед вакцинацией. Потому что врачи могут перестраховываться и давать медотвод. Допустим, человеку 75 лет, онкология. Осенью начнется новая волна COVID-19, а он не вакцинирован. Если заразится, то с большой вероятностью последствия будут тяжелые. Это тот случай, когда не делать прививку опаснее, чем делать. Считаю, нельзя вакцинироваться только при риске анафилактического шока на компоненты прививок.— Нужно ли проверять антитела перед вакцинированием?— Проверять можно, но не нужно. Есть антитела — значит, переболели. Они защищают от одного штамма коронавируса, которым вы были инфицированы, а прививка — от всех известных мутаций, вот что важно. Я бы не проверял антитела. Это просто любопытство, затягивание процедуры массовой вакцинации, огромные затраты. Если у вас есть антитела и вы привились, хуже не будет точно, а вот дополнительную защиту получите.— Надо ли людям старшего поколения вакцинироваться сейчас или подождать, пока выработается коллективный иммунитет?— Пожилым нужно вакцинироваться, им некогда ждать, когда выработается коллективный иммунитет. Каждый должен получить личный иммунитет. Вакцина предохраняет от смерти и тяжелого течения. Насколько массовая вакцинация прервет цепочку передачи инфекции, еще не до конца ясно, мы на это надеемся. А пока давайте прививать старшее поколение, им нужна защита в первую очередь.

https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728289025.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус covid-19, иммунитет, биология, здоровье