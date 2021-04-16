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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728655278.html
ЕМА обнародует заключение о рисках тромбозов у привитых вакциной J&J
ЕМА обнародует заключение о рисках тромбозов у привитых вакциной J&J
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник, 20 апреля, проведет брифинг, чтобы рассказать об итогах оценки рисков развития... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:29
2021-04-16T20:29
распространение коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник, 20 апреля, проведет брифинг, чтобы рассказать об итогах оценки рисков развития тромбоэмболических осложнений у привитых вакциной против коронавируса компании Johnson &amp; Johnson, говорится в распространенном заявлении регулятора.Сообщается, что в брифинге примет участие исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, а также глава комитета фармаконадзора Сабин Штраус.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson "из соображений предосторожности".Американская компания Johnson &amp; Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&amp;J.ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, европа, сша, в мире

ЕМА обнародует заключение о рисках тромбозов у привитых вакциной J&J

20:29 16.04.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник, 20 апреля, проведет брифинг, чтобы рассказать об итогах оценки рисков развития тромбоэмболических осложнений у привитых вакциной против коронавируса компании Johnson & Johnson, говорится в распространенном заявлении регулятора.
Сообщается, что в брифинге примет участие исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, а также глава комитета фармаконадзора Сабин Штраус.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:47Распространение коронавируса
В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.
ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Johnson & JohnsonЕвропаСШАВ мире
 
 
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