https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728595207.html

В Финляндии оценили перспективы закупки "Спутника V"

В Финляндии оценили перспективы закупки "Спутника V"

Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:13

2021-04-16T15:13

2021-04-16T15:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

the lancet

здоровье - общество

воз

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 16 апр - РИА Новости. Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее производстве в стране, но препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств, сообщает финское ведомство."Министерство социальных дел и здравоохранения открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве "Спутник V" (Gam-COVID-Vac) с учетом следующих факторов: Финляндия не может вести переговоры о приобретении вакцины, если ЕС начнет совместные переговоры по этому вопросу. Финляндия закупает только вакцины, получившие регистрацию от Европейского агентства по лекарственным средствам. Предприятия по производству вакцин должны быть сертифицированы Европейским агентством по лекарственным средствам и соблюдать надлежащую производственную практику, определенную ВОЗ", - говорится в сообщении.Финское министерство социальных дел и здравоохранения надеется, что министерство иностранных дел возьмет на себя переговоры, уточняется в сообщении.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, воз, финляндия, в мире