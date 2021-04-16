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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728595207.html
В Финляндии оценили перспективы закупки "Спутника V"
В Финляндии оценили перспективы закупки "Спутника V"
Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:13
2021-04-16T15:13
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the lancet
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 апр - РИА Новости. Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее производстве в стране, но препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств, сообщает финское ведомство."Министерство социальных дел и здравоохранения открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве "Спутник V" (Gam-COVID-Vac) с учетом следующих факторов: Финляндия не может вести переговоры о приобретении вакцины, если ЕС начнет совместные переговоры по этому вопросу. Финляндия закупает только вакцины, получившие регистрацию от Европейского агентства по лекарственным средствам. Предприятия по производству вакцин должны быть сертифицированы Европейским агентством по лекарственным средствам и соблюдать надлежащую производственную практику, определенную ВОЗ", - говорится в сообщении.Финское министерство социальных дел и здравоохранения надеется, что министерство иностранных дел возьмет на себя переговоры, уточняется в сообщении.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, воз, финляндия, в мире

В Финляндии оценили перспективы закупки "Спутника V"

15:13 16.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 апр - РИА Новости. Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее производстве в стране, но препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств, сообщает финское ведомство.
"Министерство социальных дел и здравоохранения открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве "Спутник V" (Gam-COVID-Vac) с учетом следующих факторов: Финляндия не может вести переговоры о приобретении вакцины, если ЕС начнет совместные переговоры по этому вопросу. Финляндия закупает только вакцины, получившие регистрацию от Европейского агентства по лекарственным средствам. Предприятия по производству вакцин должны быть сертифицированы Европейским агентством по лекарственным средствам и соблюдать надлежащую производственную практику, определенную ВОЗ", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Финское министерство социальных дел и здравоохранения надеется, что министерство иностранных дел возьмет на себя переговоры, уточняется в сообщении.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
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