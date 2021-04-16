В Финляндии оценили перспективы закупки "Спутника V"
ХЕЛЬСИНКИ, 16 апр - РИА Новости. Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее производстве в стране, но препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств, сообщает финское ведомство.
"Министерство социальных дел и здравоохранения открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве "Спутник V" (Gam-COVID-Vac) с учетом следующих факторов: Финляндия не может вести переговоры о приобретении вакцины, если ЕС начнет совместные переговоры по этому вопросу. Финляндия закупает только вакцины, получившие регистрацию от Европейского агентства по лекарственным средствам. Предприятия по производству вакцин должны быть сертифицированы Европейским агентством по лекарственным средствам и соблюдать надлежащую производственную практику, определенную ВОЗ", - говорится в сообщении.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Финское министерство социальных дел и здравоохранения надеется, что министерство иностранных дел возьмет на себя переговоры, уточняется в сообщении.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.