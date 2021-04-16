Трюдо и Меркель обсудили активность России на украинской границе
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность в связи с активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной.
"Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней военной активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной", - говорится в заявлении на сайте премьер-министра Канады.
Согласно заявлению, Трюдо и Меркель подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины.
Лидеры также обсудили ряд других сфер, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и роль вакцинации, проблематику изменения климата, отношения с Китаем,
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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