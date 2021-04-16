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Трюдо и Меркель обсудили активность России на украинской границе
Трюдо и Меркель обсудили активность России на украинской границе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность в связи с активностью России в Крыму и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T01:47
2021-04-16T01:47
россия
джастин трюдо
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность в связи с активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной.Согласно заявлению, Трюдо и Меркель подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины.Лидеры также обсудили ряд других сфер, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и роль вакцинации, проблематику изменения климата, отношения с Китаем,Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210416/biden-1728501536.html
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россия, джастин трюдо, сергей рябков, ангела меркель, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире

Трюдо и Меркель обсудили активность России на украинской границе

01:47 16.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность в связи с активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной.
"Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней военной активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной", - говорится в заявлении на сайте премьер-министра Канады.
Согласно заявлению, Трюдо и Меркель подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины.
Лидеры также обсудили ряд других сфер, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и роль вакцинации, проблематику изменения климата, отношения с Китаем,
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
00:21
Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00
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РоссияДжастин ТрюдоСергей РябковАнгела МеркельДмитрий ПесковВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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