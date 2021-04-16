https://ria.ru/20210416/ubiystvo-1728582765.html

Обвиняемого в зверствах над россиянами в Таиланде нашли спустя семь лет

Обвиняемого в зверствах над россиянами в Таиланде нашли спустя семь лет

Обвиняемого в убийстве жителя Владивостока и изнасиловании его подруги в Таиланде спустя семь лет нашли в Пензе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:21

2021-04-16T14:21

2021-04-16T14:21

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве жителя Владивостока и изнасиловании его подруги в Таиланде спустя семь лет нашли в Пензе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что Алексей Слабинский и Яна Стрижеус из Владивостока приехали на Пхукет летом 2013 года, с 7 марта 2014 года они перестали выходить на связь после звонка друзьям в Приморье с просьбой занять 100 тысяч долларов якобы из-за неприятностей с тайской полицией. Стрижеус нашли в гостинице окровавленной, без сознания и с порезами на руках и шее – ее изнасиловали. Тело Слабинского полиция обнаружила в джунглях.Следствие в России установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, в марте 2020 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинениям в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, убийстве и изнасиловании.Новичков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Ему заочно предъявили обвинения по тем же пяти статьям УК РФ."В настоящее время его местонахождение установлено. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в городе Пензе. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в город Владивосток", - говорится в сообщении.В ведомстве РИА Новости добавили, что Новичков "взят под стражу", но не утончили, в какие сроки он будет этапирован во Владивосток.

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603249202.html

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, происшествия