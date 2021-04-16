Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/ubiystvo-1728582765.html
Обвиняемого в зверствах над россиянами в Таиланде нашли спустя семь лет
Обвиняемого в зверствах над россиянами в Таиланде нашли спустя семь лет
Обвиняемого в убийстве жителя Владивостока и изнасиловании его подруги в Таиланде спустя семь лет нашли в Пензе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:21
2021-04-16T14:21
россия
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве жителя Владивостока и изнасиловании его подруги в Таиланде спустя семь лет нашли в Пензе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что Алексей Слабинский и Яна Стрижеус из Владивостока приехали на Пхукет летом 2013 года, с 7 марта 2014 года они перестали выходить на связь после звонка друзьям в Приморье с просьбой занять 100 тысяч долларов якобы из-за неприятностей с тайской полицией. Стрижеус нашли в гостинице окровавленной, без сознания и с порезами на руках и шее – ее изнасиловали. Тело Слабинского полиция обнаружила в джунглях.Следствие в России установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, в марте 2020 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинениям в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, убийстве и изнасиловании.Новичков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Ему заочно предъявили обвинения по тем же пяти статьям УК РФ."В настоящее время его местонахождение установлено. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в городе Пензе. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в город Владивосток", - говорится в сообщении.В ведомстве РИА Новости добавили, что Новичков "взят под стражу", но не утончили, в какие сроки он будет этапирован во Владивосток.
https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603249202.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владивосток, происшествия

Обвиняемого в зверствах над россиянами в Таиланде нашли спустя семь лет

14:21 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве жителя Владивостока и изнасиловании его подруги в Таиланде спустя семь лет нашли в Пензе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что Алексей Слабинский и Яна Стрижеус из Владивостока приехали на Пхукет летом 2013 года, с 7 марта 2014 года они перестали выходить на связь после звонка друзьям в Приморье с просьбой занять 100 тысяч долларов якобы из-за неприятностей с тайской полицией. Стрижеус нашли в гостинице окровавленной, без сознания и с порезами на руках и шее – ее изнасиловали. Тело Слабинского полиция обнаружила в джунглях.
Задержание супругов, подозреваемых в убийстве шестнадцатилетней давности - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 09:46
В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности
Следствие в России установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, в марте 2020 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинениям в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, убийстве и изнасиловании.
Новичков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Ему заочно предъявили обвинения по тем же пяти статьям УК РФ.
"В настоящее время его местонахождение установлено. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в городе Пензе. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в город Владивосток", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости добавили, что Новичков "взят под стражу", но не утончили, в какие сроки он будет этапирован во Владивосток.
 
РоссияВладивостокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния