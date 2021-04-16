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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/tromboz-1728659185.html
Создатели "Спутника V" призвали изучить данные о связи тромбоза и вакцин
Создатели "Спутника V" призвали изучить данные о связи тромбоза и вакцин
Разработчики "Спутника V" призвали органы разных стран, регулирующие оборот лекарственных средств, внимательно изучить исследование Оксфордского университета о... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:14
2021-04-16T22:57
вакцина astrazeneca
распространение коронавируса
astrazeneca
оксфордский университет
johnson & johnson
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Разработчики "Спутника V" призвали органы разных стран, регулирующие оборот лекарственных средств, внимательно изучить исследование Оксфордского университета о связи между образованием тромбов как побочной реакции организма на вакцинацию и использованием различных типов вакцин против COVID-19."Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на данных более чем 489 тысяч получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca", — говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".Отмечается, что риск развития тромбоза церебральной вены — основной причины, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование препаратов AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson, — "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять случаев на миллион) и для вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)"."При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в десять раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", — добавили разработчики "Спутник V".Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson "из соображений предосторожности". J&amp;J выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации.Ранее подобные осложнения зафиксировали при применении другой вакцины против коронавируса — компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca признал европейский регулятор и внес информацию об осложнениях в сведения о препарате.В начале 2021 года в Сети появились данные со взломанных серверов EMA, которые показали серьезные проблемы, с которыми Pfizer столкнулся при переходе с лабораторного на полномасштабное производство. Данные показали, что целостность РНК образцов резко снизилась, что привело к последующему снижению безопасности. Более того, низкая целостность в сочетании с высокой дозировкой означает, что пациент получает более усеченную РНК, которая не создает иммунитет к COVID-19, а вместо этого вызывает дополнительный стресс для иммунитета.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
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вакцина astrazeneca, astrazeneca , оксфордский университет, johnson & johnson, европа, сша, в мире

Создатели "Спутника V" призвали изучить данные о связи тромбоза и вакцин

21:14 16.04.2021 (обновлено: 22:57 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Разработчики "Спутника V" призвали органы разных стран, регулирующие оборот лекарственных средств, внимательно изучить исследование Оксфордского университета о связи между образованием тромбов как побочной реакции организма на вакцинацию и использованием различных типов вакцин против COVID-19.
"Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на данных более чем 489 тысяч получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca", — говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".
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Отмечается, что риск развития тромбоза церебральной вены — основной причины, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, — "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять случаев на миллион) и для вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)".
"При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в десять раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", — добавили разработчики "Спутник V".
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". J&J выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации.
Ранее подобные осложнения зафиксировали при применении другой вакцины против коронавируса — компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca признал европейский регулятор и внес информацию об осложнениях в сведения о препарате.
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В начале 2021 года в Сети появились данные со взломанных серверов EMA, которые показали серьезные проблемы, с которыми Pfizer столкнулся при переходе с лабораторного на полномасштабное производство. Данные показали, что целостность РНК образцов резко снизилась, что привело к последующему снижению безопасности. Более того, низкая целостность в сочетании с высокой дозировкой означает, что пациент получает более усеченную РНК, которая не создает иммунитет к COVID-19, а вместо этого вызывает дополнительный стресс для иммунитета.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaAstraZenecaОксфордский университетJohnson & JohnsonЕвропаСШАВ мире
 
 
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