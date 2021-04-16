https://ria.ru/20210416/toplivo-1728525080.html

Нефтяникам увеличат доплаты за сдерживание цен на топливо, сообщили СМИ

Нефтяникам увеличат доплаты за сдерживание цен на топливо, сообщили СМИ

Правительство РФ решило еще раз увеличить доплаты нефтекомпаниям за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке из-за ослабевшего с марта рубля, при этом... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:03

2021-04-16T10:03

2021-04-16T10:03

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ решило еще раз увеличить доплаты нефтекомпаниям за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке из-за ослабевшего с марта рубля, при этом новые расходы планируется частично компенсировать, дополнительно увеличив НДПИ для нефти, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Так, индикативная цена на бензин в формуле демпфера снизится с 1 мая не на 2,7 тысячи рублей, а на 4 тысячи рублей за тонну. Такое решение Минэнерго и Минфин согласовали на фоне ослабления курса рубля к доллару, который наряду с ценой на нефть определяет уровень экспортной альтернативы для топлива", - пишет издание.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.Правительство в марте решило снизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтекомпаниям из-за того, что резкое увеличение цен на топливо в начале года стало толкать вверх стоимость топлива на АЗС. Её правительство намерено сдерживать в пределах инфляции. Однако, по словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, планируется частично компенсировать новые расходы, дополнительно увеличив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти.По данным газеты, Минфин и Минэнерго согласились компенсировать половину расходов на изменение демпфера за счет повышения НДПИ. Но как именно будет повышен НДПИ, пока неизвестно.Суммарная величина дополнительных выплат по демпферу составит около 62 миллиардов рублей, заявил главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. При этом он подчеркнул, что практика увеличения НДПИ на нефть без привязки к экономике добычи может привести к непредсказуемым последствиям, учитывая, что с этого года нагрузка на добывающий сегмент и так выросла.

https://ria.ru/20210409/fas-obyasnila-rost-tsen-na-toplivo-v-2021-godu-1727551785.html

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россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика