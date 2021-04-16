https://ria.ru/20210416/telemeditsina-1728584192.html

В Госдуме считают необходимым усовершенствовать закон о телемедицине

В Госдуме считают необходимым усовершенствовать закон о телемедицине

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов считает необходимым модернизировать закон о телемедицине, так как он "отстает" от реалий. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:27

2021-04-16T14:27

2021-04-16T14:29

телемедицина

россия

дмитрий морозов

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов считает необходимым модернизировать закон о телемедицине, так как он "отстает" от реалий.Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента."Мы должны обязательно модернизировать наше законодательство в части взаимодействия докторов с искусственным интеллектом и системой поддержки врачебных решений", - отметил Морозов, выступая на коллегии Минздрава РФ в пятницу.По его словам, "наше законодательство начинает отставать, хотя закон о телемедицине принят недавно".Также, по его словам, необходимо сосредоточить усилия на мерах социальной поддержки врачей, в том числе по обеспечению их жильем, "сначала по найму, потом с возможностью дальнейшей приватизации".

https://ria.ru/20210104/telemeditsina-1591964979.html

россия

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телемедицина, россия, дмитрий морозов, здоровье - общество, владимир путин