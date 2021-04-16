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В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе
В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:03
2021-04-16T13:03
ситуация в днр и лнр
смм обсе
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
александр лукашевич
минск
оон
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, где размещены запрещенные минскими договоренностями вооружение и военная техника, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в СММ ОБСЕ на Украине отметили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ на Украине с начала марта зафиксировала перемещение ВСУ более 300 единиц техники и вооружений вблизи линии соприкосновения.По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов, по данным Народной милиции, замаскирована бронетехника, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов."В зоне ответственности 92-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирная нами зафиксирован очередной случай передвижения военной техники по населенному пункту", - добавил представитель пресс-службы. Он утверждает, что для сокрытия этого факта от наблюдателей ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВС Украины осуществляли подавление сигналов управления и навигации беспилотника миссии, выполнявшего в это время наблюдательный полет в данном районе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210415/ukraina-1728383800.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, александр лукашевич, минск, оон, украина

В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе

13:03 16.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, где размещены запрещенные минскими договоренностями вооружение и военная техника, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в СММ ОБСЕ на Украине отметили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ на Украине с начала марта зафиксировала перемещение ВСУ более 300 единиц техники и вооружений вблизи линии соприкосновения.
"По имеющейся у нас информации, командованием 59-ой бригады (ВС Украины - ред.) отдан приказ любым способом не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов, по данным Народной милиции, замаскирована бронетехника, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов.
"В зоне ответственности 92-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирная нами зафиксирован очередной случай передвижения военной техники по населенному пункту", - добавил представитель пресс-службы. Он утверждает, что для сокрытия этого факта от наблюдателей ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВС Украины осуществляли подавление сигналов управления и навигации беспилотника миссии, выполнявшего в это время наблюдательный полет в данном районе.
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"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичМинскООНУкраина
 
 
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