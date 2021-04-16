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НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море
НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море
НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-16T19:36
2021-04-17T04:11
керченский пролив
оана лунгеску
мид украины
россия
черное море
азовское море
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства, сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску."Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства", - говорится в заявлении представителя НАТО.По ее словам, "милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей" создает угрозу для независимости Украины и подрывает стабильность в регионе. "Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств", - подчеркивается в заявлении.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.
https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728495782.html
https://ria.ru/20210416/nato-1728252503.html
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керченский пролив, оана лунгеску, мид украины, россия, черное море, азовское море, нато, в мире

НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море

19:36 16.04.2021 (обновлено: 04:11 17.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерКорабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы
Корабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства, сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
"Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства", - говорится в заявлении представителя НАТО.
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По ее словам, "милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей" создает угрозу для независимости Украины и подрывает стабильность в регионе. "Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств", - подчеркивается в заявлении.
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.
 
Керченский проливОана ЛунгескуМИД УкраиныРоссияЧерное мореАзовское мореНАТОВ мире
 
 
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