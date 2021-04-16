https://ria.ru/20210416/sud-1728590061.html

В КБР будут судить мать, не заметившую пневмонию у ребенка

В КБР будут судить мать, не заметившую пневмонию у ребенка

Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая не заметила, что ее сын заболел пневмонией, и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:53

2021-04-16T14:53

2021-04-16T14:53

россия

урванский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая не заметила, что ее сын заболел пневмонией, и вовремя не обратилась к врачам, в результате ребенок скончался, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, в сентябре 2020 года у жительницы Урванского района заболел cын 2020 года рождения. "Женщина, не принимая должных мер по обращению в медицинское учреждение за помощью, выехала с ребенком к своим родственникам в соседний район. В ночь на 25 сентября 2020 года состояние малолетнего резко ухудшилось, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался", - говорится в сообщении.Уточняется, что причиной смерти ребенка стала пневмония, "меры по лечению которой при очевидных симптомах матерью ребенка приняты не были".Женщине предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html

россия

урванский район

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россия, урванский район, происшествия