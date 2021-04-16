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В КБР будут судить мать, не заметившую пневмонию у ребенка
В КБР будут судить мать, не заметившую пневмонию у ребенка
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая не заметила, что ее сын заболел пневмонией, и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:53
2021-04-16T14:53
россия
урванский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая не заметила, что ее сын заболел пневмонией, и вовремя не обратилась к врачам, в результате ребенок скончался, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, в сентябре 2020 года у жительницы Урванского района заболел cын 2020 года рождения. "Женщина, не принимая должных мер по обращению в медицинское учреждение за помощью, выехала с ребенком к своим родственникам в соседний район. В ночь на 25 сентября 2020 года состояние малолетнего резко ухудшилось, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался", - говорится в сообщении.Уточняется, что причиной смерти ребенка стала пневмония, "меры по лечению которой при очевидных симптомах матерью ребенка приняты не были".Женщине предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html
россия
урванский район
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россия, урванский район, происшествия

В КБР будут судить мать, не заметившую пневмонию у ребенка

14:53 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая не заметила, что ее сын заболел пневмонией, и вовремя не обратилась к врачам, в результате ребенок скончался, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в сентябре 2020 года у жительницы Урванского района заболел cын 2020 года рождения. "Женщина, не принимая должных мер по обращению в медицинское учреждение за помощью, выехала с ребенком к своим родственникам в соседний район. В ночь на 25 сентября 2020 года состояние малолетнего резко ухудшилось, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 22:09
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Уточняется, что причиной смерти ребенка стала пневмония, "меры по лечению которой при очевидных симптомах матерью ребенка приняты не были".
Женщине предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"Уголовное дело передано в суд", - отмечает ведомство.
 
РоссияУрванский районПроисшествия
 
 
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