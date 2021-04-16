При лобовом столкновении двух машин в ХМАО погибли четыре человека
07:14 16.04.2021 (обновлено: 09:16 16.04.2021)
© МВД РФ ОМВД Росси по Советскому району ХМАОЛобовое столкновение двух автомобилей на 28-м километре автодороги Советский - Зеленоборск, ХМАО
© МВД РФ ОМВД Росси по Советскому району ХМАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин с последующим возгоранием на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла после полуночи по местному времени на 28-м километре автодороги Советский - Зеленоборск. По предварительным данным ведомства, лоб в лоб столкнулись автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический (ХМАО) и мини-грузовик Hino Dutro, принадлежащий жителю Челябинской области.
"В результате ДТП произошло возгорание автомобилей, погибли четверо человек, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.
На месте аварии находится следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в УМВД.
Как сообщили журналистам в региональной прокуратуре, надзорный орган проводит проверку в связи с ДТП. В частности, ведомство планирует выяснить причины случившегося, а также дать оценку своевременности реагирования экстренных служб и установить виновных в аварии.
© МВД РФ ОМВД Росси по Советскому району ХМАОЛобовое столкновение двух автомобилей на 28-м километре автодороги Советский - Зеленоборск, ХМАО
© МВД РФ ОМВД Росси по Советскому району ХМАО
Лобовое столкновение двух автомобилей на 28-м километре автодороги Советский - Зеленоборск, ХМАО