https://ria.ru/20210416/stolknovenie-1728512086.html

При лобовом столкновении двух машин в ХМАО погибли четыре человека

При лобовом столкновении двух машин в ХМАО погибли четыре человека

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин с последующим возгоранием на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в пятницу на... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:14

2021-04-16T07:14

2021-04-16T09:16

ханты-мансийский автономный округ

советский

авто

ханты-мансийск

челябинская область

дтп

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин с последующим возгоранием на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.Авария произошла после полуночи по местному времени на 28-м километре автодороги Советский - Зеленоборск. По предварительным данным ведомства, лоб в лоб столкнулись автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический (ХМАО) и мини-грузовик Hino Dutro, принадлежащий жителю Челябинской области."В результате ДТП произошло возгорание автомобилей, погибли четверо человек, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.На месте аварии находится следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в УМВД.Как сообщили журналистам в региональной прокуратуре, надзорный орган проводит проверку в связи с ДТП. В частности, ведомство планирует выяснить причины случившегося, а также дать оценку своевременности реагирования экстренных служб и установить виновных в аварии.

https://ria.ru/20210416/avariya-1728510829.html

ханты-мансийский автономный округ

советский

ханты-мансийск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, советский , авто, ханты-мансийск, челябинская область, дтп, происшествия