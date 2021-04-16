https://ria.ru/20210416/sotssfera-1728588469.html

Артамонов: соцсфера остается приоритетной для липецких властей

Артамонов: соцсфера остается приоритетной для липецких властей

Две трети бюджета Липецкой области в прошлом году, а это более 55 миллиардов рублей власти региона выделили на социальную сферу, сообщил глава области Игорь... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:46

2021-04-16T14:46

2021-04-16T14:46

липецкая область

россия

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Две трети бюджета Липецкой области в прошлом году, а это более 55 миллиардов рублей власти региона выделили на социальную сферу, сообщил глава области Игорь Артамонов в ежегодном отчете перед депутатами.По его словам, несмотря на всю сложность ситуации, решение социальных проблем и поддержка жителей региона оставались для власти в приоритете.Система образования в тот период получила 21,4 миллиарда рублей, что составило 25% регионального бюджета, сфера социальной политики получила 19,3 миллиарда рублей, что составило 22%, в здравоохранение вложены 9,4 миллиарда рублей (11%), в культуру – 3,4 миллиарда рублей (4%), в физкультуру и спорт – почти 2 миллиарда рублей (2%).Кроме этого, губернатор дал высокую оценку системе коммуникаций, которая была создана для оперативного решения проблем жителей области.По его словам, сегодня в области работают шесть различных каналов связи с жителями: от традиционного телефона и почты до общения в социальных сетях, мобильном приложении и обращений в Единую диспетчерскую службу.Глава региона отметил, что жители Липецкой области оценили эту доступность. Единая диспетчерская служба в 2020 году приняла в шесть раз больше обращений от жителей, чем в 2019 году. Их количество на конец декабря превысило 500 тысяч. При этом официальных письменных обращений в органы власти и различные структуры стало меньше на 13%, что позволяет считать введенные онлайн-сервисы более удобныи для жителей, а по скорости рассмотрения обращений граждан – это всего три дня – Липецкая область занимает первое место в России.

https://ria.ru/20210413/proizvodstvo-1728079810.html

россия

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь артамонов, липецкая область