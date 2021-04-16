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Артамонов: соцсфера остается приоритетной для липецких властей
Артамонов: соцсфера остается приоритетной для липецких властей
Две трети бюджета Липецкой области в прошлом году, а это более 55 миллиардов рублей власти региона выделили на социальную сферу, сообщил глава области Игорь... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:46
2021-04-16T14:46
2021-04-16T14:46
липецкая область
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игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Две трети бюджета Липецкой области в прошлом году, а это более 55 миллиардов рублей власти региона выделили на социальную сферу, сообщил глава области Игорь Артамонов в ежегодном отчете перед депутатами.По его словам, несмотря на всю сложность ситуации, решение социальных проблем и поддержка жителей региона оставались для власти в приоритете.Система образования в тот период получила 21,4 миллиарда рублей, что составило 25% регионального бюджета, сфера социальной политики получила 19,3 миллиарда рублей, что составило 22%, в здравоохранение вложены 9,4 миллиарда рублей (11%), в культуру – 3,4 миллиарда рублей (4%), в физкультуру и спорт – почти 2 миллиарда рублей (2%).Кроме этого, губернатор дал высокую оценку системе коммуникаций, которая была создана для оперативного решения проблем жителей области.По его словам, сегодня в области работают шесть различных каналов связи с жителями: от традиционного телефона и почты до общения в социальных сетях, мобильном приложении и обращений в Единую диспетчерскую службу.Глава региона отметил, что жители Липецкой области оценили эту доступность. Единая диспетчерская служба в 2020 году приняла в шесть раз больше обращений от жителей, чем в 2019 году. Их количество на конец декабря превысило 500 тысяч. При этом официальных письменных обращений в органы власти и различные структуры стало меньше на 13%, что позволяет считать введенные онлайн-сервисы более удобныи для жителей, а по скорости рассмотрения обращений граждан – это всего три дня – Липецкая область занимает первое место в России.
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россия, игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости.
Две трети бюджета Липецкой области
в прошлом году, а это более 55 миллиардов рублей власти региона выделили на социальную сферу, сообщил глава области Игорь Артамонов
в ежегодном отчете перед депутатами.
По его словам, несмотря на всю сложность ситуации, решение социальных проблем и поддержка жителей региона оставались для власти в приоритете.
Система образования в тот период получила 21,4 миллиарда рублей, что составило 25% регионального бюджета, сфера социальной политики получила 19,3 миллиарда рублей, что составило 22%, в здравоохранение вложены 9,4 миллиарда рублей (11%), в культуру – 3,4 миллиарда рублей (4%), в физкультуру и спорт – почти 2 миллиарда рублей (2%).
Кроме этого, губернатор дал высокую оценку системе коммуникаций, которая была создана для оперативного решения проблем жителей области.
"Прошлый 2020 год для нас прошел под лозунгом "Житель в центре. Мы выстраивали работу всех органов власти под запросы наших жителей и создавали удобную и эффективную систему коммуникации. Каждый человек сегодня найдет удобный способ обращения, и будет услышан" - сказал Артамонов.
По его словам, сегодня в области работают шесть различных каналов связи с жителями: от традиционного телефона и почты до общения в социальных сетях, мобильном приложении и обращений в Единую диспетчерскую службу.
Глава региона отметил, что жители Липецкой области оценили эту доступность. Единая диспетчерская служба в 2020 году приняла в шесть раз больше обращений от жителей, чем в 2019 году. Их количество на конец декабря превысило 500 тысяч. При этом официальных письменных обращений в органы власти и различные структуры стало меньше на 13%, что позволяет считать введенные онлайн-сервисы более удобныи для жителей, а по скорости рассмотрения обращений граждан – это всего три дня – Липецкая область занимает первое место в России
.