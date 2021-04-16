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Диетолог предупредила об опасности березового сока
Диетолог предупредила об опасности березового сока
Взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока, а чрезмерное потребление сока может привести к РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:10
2021-04-16T08:15
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока, а чрезмерное потребление сока может привести к расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта и вызвать аллергию, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам диетолога, сбор березового сока начинается в марте и заканчивается в конце апреля-начале мая, когда на деревьях распускаются первые клейкие листочки. В состав березового сока входят сахара, органические кислоты, минеральные вещества - калий, магний, витамины группы В, витамин С, сапонины и дубильные вещества. Именно благодаря содержанию сапонинов и дубильных веществ березовый сок и березовый деготь широко использовался в народной медицине как средство гигиены, обладающее местным противовоспалительным действием.Врач подчеркнула, что следует помнить, что свежий березовый сок практически не подлежит хранению, поскольку существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора даже при хранении в холодильнике."Чрезмерное потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов. К тому же березовый сок может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей, склонных к аллергическим заболеваниям", - отметила Стародубова.Собеседница агентства уточнила, что в свежесобранном березовом соке содержание сахаров невелико и составляет примерно 2% - 2 грамма на 100 граммов продукта."При промышленном производстве березовый сок подвергают фильтрации и высокотемпературной пастеризации, после чего из полученного полуфабриката выпускают различные напитки. При промышленном производстве напитков на основе березового сока в них, как правило, добавляют сахар. Выбирая в магазине такие напитки, обращайте внимание на количество сахара, которое в них содержится, поскольку регулярное избыточное потребление продуктов питания, которые содержат добавленный сахар, в том числе сладких напитков, приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний", - добавила диетолог.
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антонина стародубова, общество

Диетолог предупредила об опасности березового сока

08:10 16.04.2021 (обновлено: 08:15 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЗаготовка березового сока в Белоруссии
Заготовка березового сока в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока, а чрезмерное потребление сока может привести к расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта и вызвать аллергию, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По словам диетолога, сбор березового сока начинается в марте и заканчивается в конце апреля-начале мая, когда на деревьях распускаются первые клейкие листочки. В состав березового сока входят сахара, органические кислоты, минеральные вещества - калий, магний, витамины группы В, витамин С, сапонины и дубильные вещества. Именно благодаря содержанию сапонинов и дубильных веществ березовый сок и березовый деготь широко использовался в народной медицине как средство гигиены, обладающее местным противовоспалительным действием.
"Свежесобранный березовый сок можно использовать в качестве напитка, он обладает сладковатым вкусом и свежим приятным ароматом, но при этом не рекомендуется собирать его с деревьев, растущих вдоль дорог или в черте города. Взрослому здоровому человеку умеренное употребление свежесобранного березового сока, примерно один-два стакана в день, при условии соблюдения правил сбора и хранения напитка, не повредит. Особенно при том, что сезон его сбора непродолжителен и составляет в среднем не более месяца", - рассказала Стародубова.
Врач подчеркнула, что следует помнить, что свежий березовый сок практически не подлежит хранению, поскольку существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора даже при хранении в холодильнике.
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"Чрезмерное потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов. К тому же березовый сок может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей, склонных к аллергическим заболеваниям", - отметила Стародубова.
Собеседница агентства уточнила, что в свежесобранном березовом соке содержание сахаров невелико и составляет примерно 2% - 2 грамма на 100 граммов продукта.
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"При промышленном производстве березовый сок подвергают фильтрации и высокотемпературной пастеризации, после чего из полученного полуфабриката выпускают различные напитки. При промышленном производстве напитков на основе березового сока в них, как правило, добавляют сахар. Выбирая в магазине такие напитки, обращайте внимание на количество сахара, которое в них содержится, поскольку регулярное избыточное потребление продуктов питания, которые содержат добавленный сахар, в том числе сладких напитков, приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний", - добавила диетолог.
 
Антонина СтародубоваОбщество
 
 
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