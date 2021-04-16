https://ria.ru/20210416/sobyanin-1728638311.html

Собянин заработал более восьми миллионов рублей в 2020 году

Собянин заработал более восьми миллионов рублей в 2020 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:39

2021-04-16T18:39

2021-04-16T18:40

сергей собянин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Согласно декларации, в 2020 году мэр заработал 8 247 039 рублей. В собственности у мэра по-прежнему гараж.В 2019 году доход Собянина составил тоже 8,2 миллиона рублей, в собственности мэра был указан гараж площадью 26,8 квадратных метра.

https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин