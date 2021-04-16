https://ria.ru/20210416/sobol-1728573042.html

Защита Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении

Защита Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении

Защита юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости её адвокат... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:37

2021-04-16T13:37

2021-04-16T13:37

россия

любовь соболь

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728378689_0:125:3020:1824_1920x0_80_0_0_f50e27fc42260784c91e5ef3af0379fc.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Защита юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.Накануне суд в Москве назначил Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище исправительные работы на год с удержанием 10% дохода, наказание условное с испытательным сроком 1 год.Прокурор просил для Соболь год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/navalnyy-1728485890.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия