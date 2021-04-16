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Защита Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении
Защита Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении
Защита юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости её адвокат... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:37
2021-04-16T13:37
россия
любовь соболь
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Защита юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.Накануне суд в Москве назначил Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище исправительные работы на год с удержанием 10% дохода, наказание условное с испытательным сроком 1 год.Прокурор просил для Соболь год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Защита Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении

13:37 16.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы.
Любовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы. - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Защита юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.
Накануне суд в Москве назначил Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище исправительные работы на год с удержанием 10% дохода, наказание условное с испытательным сроком 1 год.
"Подал апелляционную жалобу на приговор. По моему мнению, приговор вынесен на основании недопустимых доказательств", - сказал собеседник агентства.
Прокурор просил для Соболь год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.
СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
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Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
РоссияЛюбовь СобольВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
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