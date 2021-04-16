Защита Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Защита юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.
Накануне суд в Москве назначил Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище исправительные работы на год с удержанием 10% дохода, наказание условное с испытательным сроком 1 год.
"Подал апелляционную жалобу на приговор. По моему мнению, приговор вынесен на основании недопустимых доказательств", - сказал собеседник агентства.
Прокурор просил для Соболь год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.
СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
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Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента