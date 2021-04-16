https://ria.ru/20210416/slon-1728591021.html
В Таиланде упавшее во время грозы "железное дерево" убило трех слонов
В Таиланде упавшее во время грозы "железное дерево" убило трех слонов
Упавшее в Таиланде во время грозы и сильного ветра "железное дерево" убило трех слонов и ранило еще трех животных, сообщает в пятницу Третий национальный... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:58
2021-04-16T14:58
2021-04-16T14:58
таиланд
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БАНГКОК, 16 апр – РИА Новости. Упавшее в Таиланде во время грозы и сильного ветра "железное дерево" убило трех слонов и ранило еще трех животных, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.Инцидент произошел поздно вечером в среду в туристической "слоновой деревне" в горном районе Ме Ванг в провинции Чиангмай на севере Таиланда, сообщает телеканал.Во время сильной грозы и шквального ветра одно из высоких деревьев породы "железное дерево" (предположительно Меза, или Мезуя Железная), древесина которого обладает высокой плотностью, прочностью и большой массой, сломалось и упало на шестерых слонов, стоявших близко друг к другу. Взрослая слониха и трехлетний слоненок погибли на месте, еще один взрослый слон скончался через несколько часов, двое слонов были вывезены на лечение в соседнюю провинцию Лампанг, в ветеринарную больницу Таиландского центра охраны слонов. Шестой слон пострадал в меньшей степени, и ему была успешно оказана помощь на месте, уточняет телеканал.Все пострадавшие слоны были прирученными "рабочими" слонами, натренированными для хождения по узким горным тропам, по которым в северном Таиланде в порядке туристического аттракциона возят на слонах местных и иностранных туристов.
https://ria.ru/20210329/slon-1603260000.html
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таиланд
БАНГКОК, 16 апр – РИА Новости.
Упавшее в Таиланде
во время грозы и сильного ветра "железное дерево" убило трех слонов и ранило еще трех животных, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.
Инцидент произошел поздно вечером в среду в туристической "слоновой деревне" в горном районе Ме Ванг в провинции Чиангмай на севере Таиланда, сообщает телеканал.
Во время сильной грозы и шквального ветра одно из высоких деревьев породы "железное дерево" (предположительно Меза, или Мезуя Железная), древесина которого обладает высокой плотностью, прочностью и большой массой, сломалось и упало на шестерых слонов, стоявших близко друг к другу. Взрослая слониха и трехлетний слоненок погибли на месте, еще один взрослый слон скончался через несколько часов, двое слонов были вывезены на лечение в соседнюю провинцию Лампанг, в ветеринарную больницу Таиландского центра охраны слонов. Шестой слон пострадал в меньшей степени, и ему была успешно оказана помощь на месте, уточняет телеканал.
Все пострадавшие слоны были прирученными "рабочими" слонами, натренированными для хождения по узким горным тропам, по которым в северном Таиланде в порядке туристического аттракциона возят на слонах местных и иностранных туристов.