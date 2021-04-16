Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:40
2021-04-16T23:09
whatsapp inc.
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works. По мнению разработчиков Census, особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android позволяет хакерам с легкостью получить удаленный доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана. Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Эксперты подчеркивают, что уязвимость, которую они обнаружили, является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.
https://ria.ru/20210319/whatsapp-1601911912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74532a7e861756398b0852a9d7f2959d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., технологии, в мире

Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

21:40 16.04.2021 (обновлено: 23:09 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works.
По мнению разработчиков Census, особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android позволяет хакерам с легкостью получить удаленный доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 05:22
Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp
Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Эксперты подчеркивают, что уязвимость, которую они обнаружили, является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.
 
WhatsApp Inc.ТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния