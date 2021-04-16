https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:40
2021-04-16T21:40
2021-04-16T23:09
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works. По мнению разработчиков Census, особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android позволяет хакерам с легкостью получить удаленный доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана. Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Эксперты подчеркивают, что уязвимость, которую они обнаружили, является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.
https://ria.ru/20210319/whatsapp-1601911912.html
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