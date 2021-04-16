https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:40

2021-04-16T21:40

2021-04-16T23:09

whatsapp inc.

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works. По мнению разработчиков Census, особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android позволяет хакерам с легкостью получить удаленный доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана. Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Эксперты подчеркивают, что уязвимость, которую они обнаружили, является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.

https://ria.ru/20210319/whatsapp-1601911912.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии, в мире