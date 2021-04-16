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Шойгу за год заработал почти 16 миллионов рублей
Шойгу за год заработал почти 16 миллионов рублей
Министр обороны России Сергей Шойгу в минувшем году заработал 15,9 миллиона рублей - на 3,3 миллиона больше, чем годом ранее, следует из опубликованных в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:46
2021-04-16T18:46
россия
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в минувшем году заработал 15,9 миллиона рублей - на 3,3 миллиона больше, чем годом ранее, следует из опубликованных в пятницу сведений о доходах, расходах и имуществе членов правительства.В 2019 году, для сравнения, доходы Шойгу составили 12,6 миллиона рублей. Источники доходов не раскрываются.При этом в декларации за 2020-й не отмечено никаких новых приобретений министра. В его собственности по-прежнему находятся два земельных участка в России (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).Выросли доходы и супруги Шойгу: если в 2019 году жена главы военного ведомства заработала 11 миллионов рублей, то в 2020 почти 12,4 миллиона.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
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россия, сергей шойгу, общество

Шойгу за год заработал почти 16 миллионов рублей

18:46 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в минувшем году заработал 15,9 миллиона рублей - на 3,3 миллиона больше, чем годом ранее, следует из опубликованных в пятницу сведений о доходах, расходах и имуществе членов правительства.
В 2019 году, для сравнения, доходы Шойгу составили 12,6 миллиона рублей. Источники доходов не раскрываются.
При этом в декларации за 2020-й не отмечено никаких новых приобретений министра. В его собственности по-прежнему находятся два земельных участка в России (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).
Выросли доходы и супруги Шойгу: если в 2019 году жена главы военного ведомства заработала 11 миллионов рублей, то в 2020 почти 12,4 миллиона.
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РоссияСергей ШойгуОбщество
 
 
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