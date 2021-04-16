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Глава Минобороны Шойгу рассказал, за что получил звание Героя России
Глава Минобороны Шойгу рассказал, за что получил звание Героя России
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде", что получил Звезду Героя России за участие в миротворческих операциях. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:56
2021-04-16T11:55
россия
сергей шойгу
абхазия
южная осетия
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде", что получил Звезду Героя России за участие в миротворческих операциях.Звание Героя России Шойгу присвоили в 1999 году. Корреспондент напомнил, что в указе говорится о выполнении "задачи, связанной с риском для жизни".Министр пояснил, что таких операций было несколько: первая — в 1992 году в Южной Осетии.Затем были Абхазия и Приднестровье, добавил он, подчеркнув, что за короткое время удалось создать алгоритм миротворчества и остановки войны."Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 Мая, проходил Борис Николаевич (Ельцин. — Прим. ред.). И говорит: "Надо дать Героя", — рассказал Шойгу, уточнив, что на тот момент прошло уже пять лет.Он также подтвердил, что у него есть статус участника боевых действий.
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россия, сергей шойгу, абхазия, южная осетия, общество

Глава Минобороны Шойгу рассказал, за что получил звание Героя России

10:56 16.04.2021 (обновлено: 11:55 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде", что получил Звезду Героя России за участие в миротворческих операциях.
Звание Героя России Шойгу присвоили в 1999 году. Корреспондент напомнил, что в указе говорится о выполнении "задачи, связанной с риском для жизни".
Министр пояснил, что таких операций было несколько: первая — в 1992 году в Южной Осетии.

"Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну много там сопутствующих было вещей", — сказал Шойгу.

Затем были Абхазия и Приднестровье, добавил он, подчеркнув, что за короткое время удалось создать алгоритм миротворчества и остановки войны.
"Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 Мая, проходил Борис Николаевич (Ельцин. — Прим. ред.). И говорит: "Надо дать Героя", — рассказал Шойгу, уточнив, что на тот момент прошло уже пять лет.
Он также подтвердил, что у него есть статус участника боевых действий.
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