https://ria.ru/20210416/shoygu-1728532426.html

Глава Минобороны Шойгу рассказал, за что получил звание Героя России

Глава Минобороны Шойгу рассказал, за что получил звание Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде", что получил Звезду Героя России за участие в миротворческих операциях. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:56

2021-04-16T10:56

2021-04-16T11:55

россия

сергей шойгу

абхазия

южная осетия

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде", что получил Звезду Героя России за участие в миротворческих операциях.Звание Героя России Шойгу присвоили в 1999 году. Корреспондент напомнил, что в указе говорится о выполнении "задачи, связанной с риском для жизни".Министр пояснил, что таких операций было несколько: первая — в 1992 году в Южной Осетии.Затем были Абхазия и Приднестровье, добавил он, подчеркнув, что за короткое время удалось создать алгоритм миротворчества и остановки войны."Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 Мая, проходил Борис Николаевич (Ельцин. — Прим. ред.). И говорит: "Надо дать Героя", — рассказал Шойгу, уточнив, что на тот момент прошло уже пять лет.Он также подтвердил, что у него есть статус участника боевых действий.

https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583360365.html

россия

абхазия

южная осетия

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россия, сергей шойгу, абхазия, южная осетия, общество