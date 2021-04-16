https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728656760.html

На Кубани восемь школьников получили ожоги от бактерицидной лампы

На Кубани восемь школьников получили ожоги от бактерицидной лампы

Восемь школьников в Крымске Краснодарского края получили ожоги роговицы глаз во время использования бактерицидной лампы, организована проверка, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:51

2021-04-16T20:51

2021-04-16T20:51

крымск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Восемь школьников в Крымске Краснодарского края получили ожоги роговицы глаз во время использования бактерицидной лампы, организована проверка, сообщает прокуратура Краснодарского края.Угрозы жизни детей нет. По данным прокуратуры, лампу поставила заместитель директора школы, в аудитории находилось 13 учеников и двое учителей."Количество пострадавших в настоящий момент восемь человек... В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц при организации и проведении учебного процесса, а также качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728603327.html

крымск

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымск, краснодарский край, происшествия