На Кубани восемь школьников получили ожоги от бактерицидной лампы
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Восемь школьников в Крымске Краснодарского края получили ожоги роговицы глаз во время использования бактерицидной лампы, организована проверка, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Органами прокуратуры края с привлечением органов Роспотребнадзора организована проверка по факту получения ожогов учащимися в школе № 24 г. Крымска... В настоящий момент установлено, что 15 апреля 2021 года ученики старших классов писали итоговое сочинение в учебном классе при включенной бактерицидной лампе, в результате получили ожоги и обратились к частному врачу с жалобами на покраснение глаз, кожи век, слезотечение (ожог первой степени роговицы глаз)", - говорится в сообщении.
Угрозы жизни детей нет. По данным прокуратуры, лампу поставила заместитель директора школы, в аудитории находилось 13 учеников и двое учителей.
"Количество пострадавших в настоящий момент восемь человек... В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц при организации и проведении учебного процесса, а также качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним", - добавляется в сообщении.