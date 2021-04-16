Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728656760.html
На Кубани восемь школьников получили ожоги от бактерицидной лампы
На Кубани восемь школьников получили ожоги от бактерицидной лампы
Восемь школьников в Крымске Краснодарского края получили ожоги роговицы глаз во время использования бактерицидной лампы, организована проверка, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:51
2021-04-16T20:51
крымск
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_519e8a410064de9c7a108ef5f6d9b07c.jpg
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Восемь школьников в Крымске Краснодарского края получили ожоги роговицы глаз во время использования бактерицидной лампы, организована проверка, сообщает прокуратура Краснодарского края.Угрозы жизни детей нет. По данным прокуратуры, лампу поставила заместитель директора школы, в аудитории находилось 13 учеников и двое учителей."Количество пострадавших в настоящий момент восемь человек... В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц при организации и проведении учебного процесса, а также качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728603327.html
крымск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d964e8ad6e18f79d3cbeac789720467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымск, краснодарский край, происшествия

На Кубани восемь школьников получили ожоги от бактерицидной лампы

20:51 16.04.2021
 
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Восемь школьников в Крымске Краснодарского края получили ожоги роговицы глаз во время использования бактерицидной лампы, организована проверка, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Органами прокуратуры края с привлечением органов Роспотребнадзора организована проверка по факту получения ожогов учащимися в школе № 24 г. Крымска... В настоящий момент установлено, что 15 апреля 2021 года ученики старших классов писали итоговое сочинение в учебном классе при включенной бактерицидной лампе, в результате получили ожоги и обратились к частному врачу с жалобами на покраснение глаз, кожи век, слезотечение (ожог первой степени роговицы глаз)", - говорится в сообщении.

Угрозы жизни детей нет. По данным прокуратуры, лампу поставила заместитель директора школы, в аудитории находилось 13 учеников и двое учителей.
"Количество пострадавших в настоящий момент восемь человек... В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц при организации и проведении учебного процесса, а также качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним", - добавляется в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 15:42
На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
 
КрымскКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния