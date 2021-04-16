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На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
Тринадцать школьников из кубанского села Белая Глина госпитализированы с признаками гастроэнтерита, организована проверка, к которой привлечен Роспотребнадзор,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:42
2021-04-16T15:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Тринадцать школьников из кубанского села Белая Глина госпитализированы с признаками гастроэнтерита, организована проверка, к которой привлечен Роспотребнадзор, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Отмечается, что сотрудники ведомства навестили детей в больнице и сейчас опрашивают руководство и сотрудников школы."Специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования", - добавляется в релизе.Ход проверки поставлен на контроль руководством краевого СУСК РФ.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, происшествия

На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита

15:42 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Тринадцать школьников из кубанского села Белая Глина госпитализированы с признаками гастроэнтерита, организована проверка, к которой привлечен Роспотребнадзор, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Пятнадцатого апреля 2021 года стало известно об обращении 13 учащихся 4-11 классов средней общеобразовательной школы № 11 села Белая Глина в больницу с признаками острого гастроэнтерита невыясненной этиологии. По данному факту Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю организована доследственная проверка. В настоящее время несовершеннолетние госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ведомства навестили детей в больнице и сейчас опрашивают руководство и сотрудников школы.
"Специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования", - добавляется в релизе.
Ход проверки поставлен на контроль руководством краевого СУСК РФ.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайПроисшествия
 
 
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