На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Тринадцать школьников из кубанского села Белая Глина госпитализированы с признаками гастроэнтерита, организована проверка, к которой привлечен Роспотребнадзор, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Пятнадцатого апреля 2021 года стало известно об обращении 13 учащихся 4-11 классов средней общеобразовательной школы № 11 села Белая Глина в больницу с признаками острого гастроэнтерита невыясненной этиологии. По данному факту Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю организована доследственная проверка. В настоящее время несовершеннолетние госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ведомства навестили детей в больнице и сейчас опрашивают руководство и сотрудников школы.
"Специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования", - добавляется в релизе.
Ход проверки поставлен на контроль руководством краевого СУСК РФ.
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