https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728603327.html

На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита

На Кубани 13 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита

Тринадцать школьников из кубанского села Белая Глина госпитализированы с признаками гастроэнтерита, организована проверка, к которой привлечен Роспотребнадзор,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:42

2021-04-16T15:42

2021-04-16T15:42

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Тринадцать школьников из кубанского села Белая Глина госпитализированы с признаками гастроэнтерита, организована проверка, к которой привлечен Роспотребнадзор, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Отмечается, что сотрудники ведомства навестили детей в больнице и сейчас опрашивают руководство и сотрудников школы."Специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования", - добавляется в релизе.Ход проверки поставлен на контроль руководством краевого СУСК РФ.

https://ria.ru/20210408/otravlenie-1727383171.html

россия

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, происшествия