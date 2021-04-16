https://ria.ru/20210416/shkola-1728509562.html

В приморской школе обрушилась стена

В приморской школе обрушилась стена

Стена обрушилась в здании сельской школы в Приморье, никто не пострадал, учеба приостановлена, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:49

2021-04-16T04:49

2021-04-16T12:01

россия

владивосток

приморский край

школа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728546390_0:58:575:381_1920x0_80_0_0_0a9a8989606929357842ff9621e156d6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Стена обрушилась в здании сельской школы в Приморье, никто не пострадал, учеба приостановлена, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.По его словам, порядка 220 детей временно переведено на дистанционное обучение.В прокуратуре РИА Новости предоставили фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом.

https://ria.ru/20210414/obrushenie-1728174876.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, приморский край, школа, происшествия