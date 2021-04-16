В приморской школе обрушилась стена
04:49 16.04.2021 (обновлено: 12:01 16.04.2021)
© Фото : Прокуратура Приморского краяОбрушение стены в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа
© Фото : Прокуратура Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Стена обрушилась в здании сельской школы в Приморье, никто не пострадал, учеба приостановлена, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
"Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. По требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен, на месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. Никто из учеников и персонала не пострадал", - сказал собеседник.
По его словам, порядка 220 детей временно переведено на дистанционное обучение.
В прокуратуре РИА Новости предоставили фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом.
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