https://ria.ru/20210416/serbiya-1728636811.html

Сербия не будет вводить санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России

Сербия не намерена вводить какие-либо санкции против России, заявил глава МИД республики Никола Селакович. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:31

2021-04-16T18:31

2021-04-16T20:22

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сербия не намерена вводить какие-либо санкции против России, заявил глава МИД республики Никола Селакович."Позиция Сербии не меняется – Сербия не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации", - сказал Селакович на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Селакович подчеркнул, что многовековые отношения Сербии и России носят братский характер, при этом страны не вмешиваются в отношения друг друга с третьими странами."Я процитирую нашего президента Александра Вучича, который не раз говорил, что Сербия в отношении братской и дружественной России не введет санкции", - отметил глава сербского МИД.По его словам, страна ощущает давление со стороны Запада. "Давление всегда есть. В частности, в этой должности я могу видеть, что наши отношения с Российской Федерацией всегда на повестке дня у западного мира, но у нас очень четкая позиция и мы ее не меняем", - добавил министр.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В пятницу МИД РФ объявил ответные меры.

https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html

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