https://ria.ru/20210416/serbiya-1728589539.html

Глава МИД Сербии оценил перспективы вступления в Евросоюз

Глава МИД Сербии оценил перспективы вступления в Евросоюз

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил в интервью РИА новости, что не испытывает оптимизма по вопросу вступления Сербии в ЕС в этом году. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:51

2021-04-16T14:51

2021-04-16T14:57

евросоюз

сербия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил в интервью РИА новости, что не испытывает оптимизма по вопросу вступления Сербии в ЕС в этом году."Когда вы достигаете какой-то цели, всегда есть новая, с которой вы столкнетесь, и ряд дополнительных требований…. Когда вы всегда говорите о верховенстве закона или о свободе средств массовой информации без какого-либо четкого примера, что является проблемой и что нужно изменить?" - добавил Селакович.В таком случае это становится похоже на процесс, который не закончится никогда, отметил министр.Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.

https://ria.ru/20200626/1573520933.html

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2021

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евросоюз, сербия, в мире, политика