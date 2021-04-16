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Глава МИД Сербии оценил перспективы вступления в Евросоюз
Глава МИД Сербии оценил перспективы вступления в Евросоюз
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил в интервью РИА новости, что не испытывает оптимизма по вопросу вступления Сербии в ЕС в этом году. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:51
2021-04-16T14:57
евросоюз
сербия
в мире
политика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил в интервью РИА новости, что не испытывает оптимизма по вопросу вступления Сербии в ЕС в этом году."Когда вы достигаете какой-то цели, всегда есть новая, с которой вы столкнетесь, и ряд дополнительных требований…. Когда вы всегда говорите о верховенстве закона или о свободе средств массовой информации без какого-либо четкого примера, что является проблемой и что нужно изменить?" - добавил Селакович.В таком случае это становится похоже на процесс, который не закончится никогда, отметил министр.Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
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евросоюз, сербия, в мире, политика

Глава МИД Сербии оценил перспективы вступления в Евросоюз

14:51 16.04.2021 (обновлено: 14:57 16.04.2021)
 
© AP Photo / Darko VojinovicСербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде
Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил в интервью РИА новости, что не испытывает оптимизма по вопросу вступления Сербии в ЕС в этом году.
"Я не испытываю оптимизма в отношении того, что Брюссель одобрит все то, что было предпринято и сделано. И это касается не только Сербии. Это касается всех участников Западных Балкан", - сказал он.
"Когда вы достигаете какой-то цели, всегда есть новая, с которой вы столкнетесь, и ряд дополнительных требований…. Когда вы всегда говорите о верховенстве закона или о свободе средств массовой информации без какого-либо четкого примера, что является проблемой и что нужно изменить?" - добавил Селакович.
В таком случае это становится похоже на процесс, который не закончится никогда, отметил министр.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 15:37
Президент Сербии продлил ожидание вступления в ЕС до 2026 года
Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
 
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