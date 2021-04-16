Слуцкий прокомментировал ответные санкции против США
19:50 16.04.2021 (обновлено: 20:36 16.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россия будет реагировать жестко на любые выпады США, ответит по всему спектру американских рестрикций, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия будет реагировать жестко на любые подобные выпады. Уверен, что это не последние контрмеры, мы ответим по всему спектру американских рестрикций", - сказал он.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сокращение диппредставительства – это "сигнал к понижению уровня дипотношений" между РФ и США.
"Вашингтон должен, наконец, осознать степень своей ответственности за деградацию двустороннего диалога с Москвой. Такое значительное взаимное снижение численности диппредставительства - серьезный сигнал к понижению уровня дипломатических отношений", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.
Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США отправиться на консультации в Вашингтон является "адекватным ответом на конфронтационную политику Белого дома", сказал Леонид Слуцкий.
"Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США в РФ отправиться на консультации в Вашингтон - адекватный и симметричный ответ на конфронтационную политику Белого дома. Причем абсолютно паритетный и соразмерный, к чему, как передают СМИ, призывал сам Байден", - подчеркнул парламентарий.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.