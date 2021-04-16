https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728650296.html

Слуцкий прокомментировал ответные санкции против США

Слуцкий прокомментировал ответные санкции против США

Россия будет реагировать жестко на любые выпады США, ответит по всему спектру американских рестрикций, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:50

2021-04-16T19:50

2021-04-16T20:36

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154947/75/1549477533_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_e8a86b6f86dd91452c97a90e3f14aae7.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россия будет реагировать жестко на любые выпады США, ответит по всему спектру американских рестрикций, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сокращение диппредставительства – это "сигнал к понижению уровня дипотношений" между РФ и США.Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США отправиться на консультации в Вашингтон является "адекватным ответом на конфронтационную политику Белого дома", сказал Леонид Слуцкий."Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США в РФ отправиться на консультации в Вашингтон - адекватный и симметричный ответ на конфронтационную политику Белого дома. Причем абсолютно паритетный и соразмерный, к чему, как передают СМИ, призывал сам Байден", - подчеркнул парламентарий.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210416/dialog-1728649782.html

https://ria.ru/20210416/prizyvy-1728652850.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, сша, в мире