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Слуцкий прокомментировал ответные санкции против США
Слуцкий прокомментировал ответные санкции против США
Россия будет реагировать жестко на любые выпады США, ответит по всему спектру американских рестрикций, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:50
2021-04-16T20:36
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россия будет реагировать жестко на любые выпады США, ответит по всему спектру американских рестрикций, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сокращение диппредставительства – это "сигнал к понижению уровня дипотношений" между РФ и США.Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США отправиться на консультации в Вашингтон является "адекватным ответом на конфронтационную политику Белого дома", сказал Леонид Слуцкий."Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США в РФ отправиться на консультации в Вашингтон - адекватный и симметричный ответ на конфронтационную политику Белого дома. Причем абсолютно паритетный и соразмерный, к чему, как передают СМИ, призывал сам Байден", - подчеркнул парламентарий.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал ответные санкции против США

19:50 16.04.2021 (обновлено: 20:36 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россия будет реагировать жестко на любые выпады США, ответит по всему спектру американских рестрикций, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия будет реагировать жестко на любые подобные выпады. Уверен, что это не последние контрмеры, мы ответим по всему спектру американских рестрикций", - сказал он.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сокращение диппредставительства – это "сигнал к понижению уровня дипотношений" между РФ и США.

"Вашингтон должен, наконец, осознать степень своей ответственности за деградацию двустороннего диалога с Москвой. Такое значительное взаимное снижение численности диппредставительства - серьезный сигнал к понижению уровня дипломатических отношений", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США отправиться на консультации в Вашингтон является "адекватным ответом на конфронтационную политику Белого дома", сказал Леонид Слуцкий.
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"Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США в РФ отправиться на консультации в Вашингтон - адекватный и симметричный ответ на конфронтационную политику Белого дома. Причем абсолютно паритетный и соразмерный, к чему, как передают СМИ, призывал сам Байден", - подчеркнул парламентарий.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСШАВ мире
 
 
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