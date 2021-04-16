https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728649674.html

МИД пообещал отвечать на любую санкционную волну США

МИД пообещал отвечать на любую санкционную волну США

Москва ответит на любую санкционную "волну" со стороны Вашингтона, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:46

2021-04-16T19:46

2021-04-16T19:48

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва ответит на любую санкционную "волну" со стороны Вашингтона, заявило министерство иностранных дел России."Сомнений быть не должно – ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется", - говорится в заявлении, в котором опубликованы ответные меры России на последние американские санкции.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728638804.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире