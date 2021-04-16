https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728649674.html
МИД пообещал отвечать на любую санкционную волну США
МИД пообещал отвечать на любую санкционную волну США
Москва ответит на любую санкционную "волну" со стороны Вашингтона, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:46
2021-04-16T19:46
2021-04-16T19:48
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1920x0_80_0_0_c9791060d0aa18c940ff53f8df106332.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва ответит на любую санкционную "волну" со стороны Вашингтона, заявило министерство иностранных дел России."Сомнений быть не должно – ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется", - говорится в заявлении, в котором опубликованы ответные меры России на последние американские санкции.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728638804.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_7b364da87450de3e848ace7c89cbe0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире