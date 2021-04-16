https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728534075.html
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против госдолга России
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против госдолга России
Новые санкции США являются лишь очередными попытками давления на Россию в ущерб собственной выгоде, а также демонстрацией русофобии, считает член комитета ГД по РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:59
2021-04-16T10:59
2021-04-16T10:59
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сергей железняк
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые санкции США являются лишь очередными попытками давления на Россию в ущерб собственной выгоде, а также демонстрацией русофобии, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк."Введение санкций... - странный шаг США, который скорее отразится на банковской сфере самих США, чем на российской экономике. Таким образом, данные ограничительные меры носят больше демонстративный характер и являются попыткой напомнить о сохранении негативного отношения к России со стороны русофобского лобби США", - сказал депутат РИА Новости.США в четверг ввели против РФ новые санкции, которые, помимо прочего, запрещают финансовым учреждениям США совершать покупку российских гособлигаций при первичном размещении после 14 июня. При этом они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Железняк добавил, что Россия обязательно будет учитывать недружественные действия Вашингтона в своей внешней политике, и что любые незаконные ограничения против РФ не останутся незамеченными. По словам депутата, нагнетание в США антироссийской истерии и фабрикация поводов для максимального давления на РФ являются отработкой программы сдерживания нашей страны и негативно отражаются на перспективах развития двустороннего диалога.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728529819.html
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россия, сергей железняк, вашингтон (город), сша, в мире