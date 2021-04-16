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В Госдуме прокомментировали новые санкции США против госдолга России
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против госдолга России
Новые санкции США являются лишь очередными попытками давления на Россию в ущерб собственной выгоде, а также демонстрацией русофобии, считает член комитета ГД по РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:59
2021-04-16T10:59
россия
сергей железняк
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые санкции США являются лишь очередными попытками давления на Россию в ущерб собственной выгоде, а также демонстрацией русофобии, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк."Введение санкций... - странный шаг США, который скорее отразится на банковской сфере самих США, чем на российской экономике. Таким образом, данные ограничительные меры носят больше демонстративный характер и являются попыткой напомнить о сохранении негативного отношения к России со стороны русофобского лобби США", - сказал депутат РИА Новости.США в четверг ввели против РФ новые санкции, которые, помимо прочего, запрещают финансовым учреждениям США совершать покупку российских гособлигаций при первичном размещении после 14 июня. При этом они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Железняк добавил, что Россия обязательно будет учитывать недружественные действия Вашингтона в своей внешней политике, и что любые незаконные ограничения против РФ не останутся незамеченными. По словам депутата, нагнетание в США антироссийской истерии и фабрикация поводов для максимального давления на РФ являются отработкой программы сдерживания нашей страны и негативно отражаются на перспективах развития двустороннего диалога.
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россия, сергей железняк, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против госдолга России

10:59 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые санкции США являются лишь очередными попытками давления на Россию в ущерб собственной выгоде, а также демонстрацией русофобии, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
"Введение санкций... - странный шаг США, который скорее отразится на банковской сфере самих США, чем на российской экономике. Таким образом, данные ограничительные меры носят больше демонстративный характер и являются попыткой напомнить о сохранении негативного отношения к России со стороны русофобского лобби США", - сказал депутат РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
10:40
МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России
США в четверг ввели против РФ новые санкции, которые, помимо прочего, запрещают финансовым учреждениям США совершать покупку российских гособлигаций при первичном размещении после 14 июня. При этом они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Железняк добавил, что Россия обязательно будет учитывать недружественные действия Вашингтона в своей внешней политике, и что любые незаконные ограничения против РФ не останутся незамеченными. По словам депутата, нагнетание в США антироссийской истерии и фабрикация поводов для максимального давления на РФ являются отработкой программы сдерживания нашей страны и негативно отражаются на перспективах развития двустороннего диалога.
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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РоссияСергей ЖелезнякВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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