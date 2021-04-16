https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728517199.html

Американские СМИ оценили санкции Байдена против России

Американские СМИ оценили санкции Байдена против России

Американские СМИ считают новые санкции США в отношении России самыми суровыми за последние несколько лет, при этом они положительно отреагировали на предложение РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:53

2021-04-16T08:53

2021-04-16T08:54

россия

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

москва

сша

экономика

политика

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Американские СМИ считают новые санкции США в отношении России самыми суровыми за последние несколько лет, при этом они положительно отреагировали на предложение о встрече лидеров двух стран.США в четверг объявили очередной пакет санкций в отношении России, на этот раз санкции мотивировали вменяемым Москве вмешательством в выборы 2020 года, кибератаки и ситуацию с Крымом. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.Одними из самых серьёзных "карательных шагов" в отношении Москвы за годы назвала действия Вашингтона и газета Wall Street Journal. По мнению аналитиков и инвесторов, пишет издание, новые меры стали едва ли не "самыми суровыми и потенциально разрушительными экономическими мерами", которые США могли бы ввести.Вместе с тем СМИ положительно отреагировали на предложение президента Джо Байдена главе российского государства Владимиру Путину провести саммит.Fox News даже назвал заявления Байдена жестом мира, отметив "незначительную перемену" по сравнению с обычной риторикой Байдена, который часто осуждает Кремль.В то же время некоторые американские СМИ сделали акцент не на теме российско-американских отношений, а на отличии Байдена от бывшего президента США Дональда Трампа. Например, CNN считает, что администрация Байдена готова напрямую критиковать Москву, в то время как Трамп делал это зачастую неохотно, он неоднократно отказывался осуждать действия России. New York Times назвал политику Трампа в отношении России "ударами по запястью", но вот санкции нового президента, по мнению издания, возымеют ощутимый эффект.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Он также назвал "абсолютно голословными" обвинения в адрес России в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

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москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, экономика, политика