Американские СМИ оценили санкции Байдена против России
08:53 16.04.2021 (обновлено: 08:54 16.04.2021)
США в четверг объявили очередной пакет санкций в отношении России, на этот раз санкции мотивировали вменяемым Москве вмешательством в выборы 2020 года, кибератаки и ситуацию с Крымом. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
"Администрация США в четверг ввела первые серьезные санкции за несколько лет, направленные против российской экономики", - пишет газета Washington Post.
Одними из самых серьёзных "карательных шагов" в отношении Москвы за годы назвала действия Вашингтона и газета Wall Street Journal. По мнению аналитиков и инвесторов, пишет издание, новые меры стали едва ли не "самыми суровыми и потенциально разрушительными экономическими мерами", которые США могли бы ввести.
Вместе с тем СМИ положительно отреагировали на предложение президента Джо Байдена главе российского государства Владимиру Путину провести саммит.
"Напряженность нарастает, и предложение Байдена, которое он сделал во вторник, чтобы два лидера провели саммит в третьей стране, - это желанный шаг", - сообщает CNN.
Fox News даже назвал заявления Байдена жестом мира, отметив "незначительную перемену" по сравнению с обычной риторикой Байдена, который часто осуждает Кремль.
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В то же время некоторые американские СМИ сделали акцент не на теме российско-американских отношений, а на отличии Байдена от бывшего президента США Дональда Трампа. Например, CNN считает, что администрация Байдена готова напрямую критиковать Москву, в то время как Трамп делал это зачастую неохотно, он неоднократно отказывался осуждать действия России. New York Times назвал политику Трампа в отношении России "ударами по запястью", но вот санкции нового президента, по мнению издания, возымеют ощутимый эффект.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Он также назвал "абсолютно голословными" обвинения в адрес России в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.
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