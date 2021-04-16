https://ria.ru/20210416/sammit-1728650767.html

В МИД рассказали, как относятся к предложению США о двустороннем саммите

В МИД рассказали, как относятся к предложению США о двустороннем саммите

Предложение Вашингтона о проведении саммита лидеров США и России было воспринято позитивно, сейчас оно изучается в контексте складывающейся ситуации, заявили в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:53

2021-04-16T19:53

2021-04-16T19:53

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Предложение Вашингтона о проведении саммита лидеров США и России было воспринято позитивно, сейчас оно изучается в контексте складывающейся ситуации, заявили в МИД РФ.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210416/bayden-1728514871.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир путин, сша, в мире