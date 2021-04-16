https://ria.ru/20210416/sammit-1728569972.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

Решение по поводу участия Владимира Путина в инициируемом США климатическом саммите пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:29

2021-04-16T13:29

2021-04-16T13:29

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джо байден

дмитрий песков

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Решение по поводу участия Владимира Путина в инициируемом США климатическом саммите пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока еще решения нет, вопрос по-прежнему изучается. Проинформируем вас, как только будет окончательное понимание", - ответил Песков на вопрос о том, принял ли Путин решение по участию в климатическом саммите.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

https://ria.ru/20210401/ryabkov-1603801589.html

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вашингтон (город)

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире