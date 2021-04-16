https://ria.ru/20210416/ryazan-1728649145.html

Рязанские управленцы защитили проект развития города в "Сколково"

Рязанские управленцы защитили проект развития города в "Сколково"

Рязанская команда успешно прошла промежуточную защиту проекта развития города в бизнес-школе "Сколково", сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:43

2021-04-16T19:43

2021-04-16T19:43

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николай любимов

сколково

рязань

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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Рязанская команда успешно прошла промежуточную защиту проекта развития города в бизнес-школе "Сколково", сообщает правительство региона.Защита проекта состоялась 16 апреля при участии экспертов госкорпорации ВЭБ.РФ, бизнес-школы Сколково, а также руководителей регионов. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Рязанской области Николай Любимов."Компетенции, которые получают городские управленцы благодаря образовательной программе Master Of Public Administration, безусловно, помогут им стать драйверами развития городских территорий и позитивных качественных изменений в жизни людей. Новые знания позволят принимать эффективные управленческие решения, использовать свежие, интересные идеи по устранению существующих проблем города", – сказал Любимов.Он отметил, что одна из главных задач работы, которую сегодня ведет администрация Рязани при поддержке правительства региона, - найти эффективные решения для купирования проблем областного центра и, тем самым, улучшить качество жизни людей, создать комфортный деловой климат."Проект, который презентовала сейчас рязанская команда, направлен на укрепление городской экономики, привлечение дополнительных инвестиций в развитие областного центра. В нем сформулированы стратегическое видение города и ключевые задачи трансформации основных городских систем. Определены главные проблемы и зоны потенциального развития", - добавил губернатор.Командой управленцев была проведена большая аналитическая работа. В частности, дана оценка состоянию экономики, инфраструктурного комплекса города по таким сферам, как транспорт, коммунальное хозяйство, жилищный фонд, благоустройство, экология. Также командой сформулированы основные шаги, которые будут способствовать экономическому росту и росту уровня жизни людей. Проект учитывает ключевые федеральные задачи в сфере экономики, отраслевые возможности и потенциал развития.Образовательную программу развития для городских управленцев ВЭБ.РФ запустил совместно с бизнес-школой "Сколково" и другими партнерами в июле 2020 года. Основная цель – передать командам управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. В общей сложности обучение пройдут 500 управленцев из 100 крупнейших городов России, на которые приходится треть населения страны. В команду Рязанской области входят глава администрации Рязани Елена Сорокина, заместитель председателя правительства региона Евгений Беленецкий, начальник главного управления архитектуры и градостроительства области Роман Шашкин, начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова.

https://ria.ru/20210409/futbol-1727607850.html

https://ria.ru/20210324/zadacha-1602660484.html

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россия, николай любимов, сколково, рязань, рязанская область, общество