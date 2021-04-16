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Жительницу Ижевска объявили в розыск по делу об отравлении детей хлором
Жительницу Ижевска объявили в розыск по делу об отравлении детей хлором
Жительница Ижевска объявлена в розыск по делу о небезопасных услугах, в результате чего восемь детей отравились хлором в частном бассейне, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:22
2021-04-16T21:22
следственный комитет россии (ск рф)
ижевск
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жительница Ижевска объявлена в розыск по делу о небезопасных услугах, в результате чего восемь детей отравились хлором в частном бассейне, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в бассейне. Было возбуждено уголовное дело.Согласно данным следствия, обвиняемая в период с 14 часов 13 апреля до 12 часов 14 апреля организовала сдачу в аренду принадлежащего ей бассейна в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Орловское Ижевска, предоставив тем самым услугу, не отвечающую требованиям безопасности. В результате этого восемь детей при купании в бассейне получили химическое отравление."В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, она объявлена в розыск", - добавляется в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), ижевск, происшествия

Жительницу Ижевска объявили в розыск по делу об отравлении детей хлором

21:22 16.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жительница Ижевска объявлена в розыск по делу о небезопасных услугах, в результате чего восемь детей отравились хлором в частном бассейне, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в бассейне. Было возбуждено уголовное дело.

"Вынесено постановление о привлечении жительницы города Ижевска Анны Широковой 1977 года рождения в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, обвиняемая в период с 14 часов 13 апреля до 12 часов 14 апреля организовала сдачу в аренду принадлежащего ей бассейна в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Орловское Ижевска, предоставив тем самым услугу, не отвечающую требованиям безопасности. В результате этого восемь детей при купании в бассейне получили химическое отравление.
"В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, она объявлена в розыск", - добавляется в сообщении.
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