https://ria.ru/20210416/rozysk-1728659778.html

Жительницу Ижевска объявили в розыск по делу об отравлении детей хлором

Жительницу Ижевска объявили в розыск по делу об отравлении детей хлором

Жительница Ижевска объявлена в розыск по делу о небезопасных услугах, в результате чего восемь детей отравились хлором в частном бассейне, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:22

2021-04-16T21:22

2021-04-16T21:22

следственный комитет россии (ск рф)

ижевск

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жительница Ижевска объявлена в розыск по делу о небезопасных услугах, в результате чего восемь детей отравились хлором в частном бассейне, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в бассейне. Было возбуждено уголовное дело.Согласно данным следствия, обвиняемая в период с 14 часов 13 апреля до 12 часов 14 апреля организовала сдачу в аренду принадлежащего ей бассейна в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Орловское Ижевска, предоставив тем самым услугу, не отвечающую требованиям безопасности. В результате этого восемь детей при купании в бассейне получили химическое отравление."В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, она объявлена в розыск", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html

ижевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ижевск, происшествия