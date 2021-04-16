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Байден выступил с речью, посвященной России
Байден выступил с речью, посвященной России
Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России. Американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:22
2021-04-16T01:49
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России. Американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.Ответственное отношениеПо словам Байдена, Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, но также и за выстраивание двусторонних отношений.По его мнению, у Вашингтона и Москвы есть области, в которых обе стороны "могут и должны работать вместе"."Мы можем ответить на глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, глобальная победа над нынешней пандемией и ответ на экзистенциальный кризис изменений климата", – пояснил Байден.Вместе с тем президент США высказался и по поводу "Северного потока – 2". Строительство российского газопровода он назвал "сложным вопросом", находящимся на обсуждении."Северный поток – 2" – это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против "Северного потока – 2", – добавил президент.Разговор с ПутинымБайден также рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.В частности, американский лидер заявил, что в беседе с российским коллегой сообщил ему о решении "не заходить слишком далеко с санкциями".Также он пообещал, что будет готов ответить Москве на "вмешательство в демократию"."Но за нашу долгую историю соперничества наши страны находили способы удерживать напряженность от того, чтобы она вышла из-под контроля. Есть также области, где США и Россия могут работать вместе", – подчеркнул он.Кроме того, президент США выразил обеспокоенность "военной активностью России" у украинских границ и призвал "воздержаться от эскалации".Я решительно просил воздержаться от любых военных действий… Сейчас надо снижать напряженность. &lt;...&gt; Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу", – продолжил он.Помимо этого, Байден признал важность личного общения с российским коллегой.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.Новые санкцииВ четверг США расширили антироссийские санкции и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210415/chs-1728433586.html
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Байден выступил с речью, посвященной России

00:22 16.04.2021 (обновлено: 01:49 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России. Американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.

Ответственное отношение

По словам Байдена, Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, но также и за выстраивание двусторонних отношений.
"Мы две большие страны со значительной долей ответственности за мировую стабильность. Президент Путин и я несем серьезную ответственность за выстраивание наших отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьезно, уверен, что он относится к этому так же", – отметил президент США.
По его мнению, у Вашингтона и Москвы есть области, в которых обе стороны "могут и должны работать вместе".
"Мы можем ответить на глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, глобальная победа над нынешней пандемией и ответ на экзистенциальный кризис изменений климата", – пояснил Байден.
Вместе с тем президент США высказался и по поводу "Северного потока – 2". Строительство российского газопровода он назвал "сложным вопросом", находящимся на обсуждении.
"Северный поток – 2" – это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против "Северного потока – 2", – добавил президент.
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Разговор с Путиным

Байден также рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
В частности, американский лидер заявил, что в беседе с российским коллегой сообщил ему о решении "не заходить слишком далеко с санкциями".
"Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений", – добавил Байден.
Также он пообещал, что будет готов ответить Москве на "вмешательство в демократию".
"Но за нашу долгую историю соперничества наши страны находили способы удерживать напряженность от того, чтобы она вышла из-под контроля. Есть также области, где США и Россия могут работать вместе", – подчеркнул он.
Кроме того, президент США выразил обеспокоенность "военной активностью России" у украинских границ и призвал "воздержаться от эскалации".
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Я решительно просил воздержаться от любых военных действий… Сейчас надо снижать напряженность. <...> Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу", – продолжил он.
Помимо этого, Байден признал важность личного общения с российским коллегой.
"Я выразил президенту Путину свое убеждение, что общение между нами лично и напрямую будет необходимым для более эффективных отношений, он согласился с этим. <...> Для этого я предложил встретиться летом этого года в Европе, чтобы решать вопросы, с которыми сталкиваются наши страны. <...> Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", – заключил американский президент.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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Новые санкции

В четверг США расширили антироссийские санкции и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.
Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.
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