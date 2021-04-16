https://ria.ru/20210416/putin-1728562283.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации и несколько закрытых служебных встреч,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:04
2021-04-16T13:04
2021-04-16T13:04
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации и несколько закрытых служебных встреч, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение, наверное, часа начнется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - регулярное, еженедельное мероприятие. Мы сообщим - или сам президент сообщит, если посчитает целесообразным - о темах, которые будут затрагиваться. И еще несколько закрытых служебных совещаний у президента сегодня запланировано", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210416/putin-1728561566.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика