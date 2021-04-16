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В Москву с приходом весны возвращаются перелетные птицы
В Москву с приходом весны возвращаются перелетные птицы
Московские природные территории заполонили вестники весны - перелетные птицы, на Яузе заметили лысух и трясогузок, в Битцевском лесу - пустельгу и певчего... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:11
2021-04-16T12:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московские природные территории заполонили вестники весны - перелетные птицы, на Яузе заметили лысух и трясогузок, в Битцевском лесу - пустельгу и певчего дрозда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Московские природные территории заполонили вестники весны - перелётные птицы. Сейчас птицы активно ищут корм, восстанавливая силы после перелёта от мест зимовки. Миграция пернатых началась ещё в марте, многие из них прилетели давно, уже обжились на новых местах, создали семьи и приступили к гнездованию. Наши специалисты на днях видели на Яузе лысух и трясогузок, в Битцевском лесу пустельгу и певчего дрозда. На других природных территориях отметили возвращение сизых и озерных чаек, гоголей, зарянок и варакушек", - рассказали в пресс-службе.В ней отметили, что в долине реки Яузы в последние годы лысух, занесённых в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости, становится все больше. Лысухи доверчивы и часто подпускают человека довольно близко, поэтому их легко сфотографировать или даже запечатлеть на видео. Но стоит помнить о том, что на протяжении гнездового периода птиц нельзя тревожить и пугать. У пустельги в Красной книге города 3-я категория редкости. В Москве встречается относительно часто, гнездится в крупных лесопарках и в городской черте.В департаменте сообщили, что певчий дрозд сравнительно недавно освоил крупные парки Москвы, ранее он старался селиться подальше от человека."Как отмечают специалисты Мосприроды, поют уже все виды дроздов: певчий, белобровик, черный, а дрозды-рябинники достраивают гнезда", - добавили в пресс-службе. -0-
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мосприрода, москва

В Москву с приходом весны возвращаются перелетные птицы

12:11 16.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкТрясогузка. Архив
Трясогузка. Архив - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московские природные территории заполонили вестники весны - перелетные птицы, на Яузе заметили лысух и трясогузок, в Битцевском лесу - пустельгу и певчего дрозда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Московские природные территории заполонили вестники весны - перелётные птицы. Сейчас птицы активно ищут корм, восстанавливая силы после перелёта от мест зимовки. Миграция пернатых началась ещё в марте, многие из них прилетели давно, уже обжились на новых местах, создали семьи и приступили к гнездованию. Наши специалисты на днях видели на Яузе лысух и трясогузок, в Битцевском лесу пустельгу и певчего дрозда. На других природных территориях отметили возвращение сизых и озерных чаек, гоголей, зарянок и варакушек", - рассказали в пресс-службе.
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В ней отметили, что в долине реки Яузы в последние годы лысух, занесённых в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости, становится все больше. Лысухи доверчивы и часто подпускают человека довольно близко, поэтому их легко сфотографировать или даже запечатлеть на видео. Но стоит помнить о том, что на протяжении гнездового периода птиц нельзя тревожить и пугать. У пустельги в Красной книге города 3-я категория редкости. В Москве встречается относительно часто, гнездится в крупных лесопарках и в городской черте.
В департаменте сообщили, что певчий дрозд сравнительно недавно освоил крупные парки Москвы, ранее он старался селиться подальше от человека.
"Как отмечают специалисты Мосприроды, поют уже все виды дроздов: певчий, белобровик, черный, а дрозды-рябинники достраивают гнезда", - добавили в пресс-службе. -0-
 
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