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В Москву с приходом весны возвращаются перелетные птицы

В Москву с приходом весны возвращаются перелетные птицы

Московские природные территории заполонили вестники весны - перелетные птицы, на Яузе заметили лысух и трясогузок, в Битцевском лесу - пустельгу и певчего... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:11

2021-04-16T12:11

2021-04-16T12:11

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мосприрода

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московские природные территории заполонили вестники весны - перелетные птицы, на Яузе заметили лысух и трясогузок, в Битцевском лесу - пустельгу и певчего дрозда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Московские природные территории заполонили вестники весны - перелётные птицы. Сейчас птицы активно ищут корм, восстанавливая силы после перелёта от мест зимовки. Миграция пернатых началась ещё в марте, многие из них прилетели давно, уже обжились на новых местах, создали семьи и приступили к гнездованию. Наши специалисты на днях видели на Яузе лысух и трясогузок, в Битцевском лесу пустельгу и певчего дрозда. На других природных территориях отметили возвращение сизых и озерных чаек, гоголей, зарянок и варакушек", - рассказали в пресс-службе.В ней отметили, что в долине реки Яузы в последние годы лысух, занесённых в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости, становится все больше. Лысухи доверчивы и часто подпускают человека довольно близко, поэтому их легко сфотографировать или даже запечатлеть на видео. Но стоит помнить о том, что на протяжении гнездового периода птиц нельзя тревожить и пугать. У пустельги в Красной книге города 3-я категория редкости. В Москве встречается относительно часто, гнездится в крупных лесопарках и в городской черте.В департаменте сообщили, что певчий дрозд сравнительно недавно освоил крупные парки Москвы, ранее он старался селиться подальше от человека."Как отмечают специалисты Мосприроды, поют уже все виды дроздов: певчий, белобровик, черный, а дрозды-рябинники достраивают гнезда", - добавили в пресс-службе. -0-

https://realty.ria.ru/20210416/ploschadki-1728537848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва