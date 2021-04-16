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Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:38
2021-04-16T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В субботу, 17 апреля, московские дороги и тротуары в третий раз с начала месяца промоют со специальным шампунем. Мероприятие начнется в 12.00 и продлится несколько часов", - сообщил Бирюков.Он напомнил, что всего в апреле запланировано проведение четырех промывок дорог.Заместитель мэра отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу

12:38 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка дорог с шампунем в Москве
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В субботу, 17 апреля, московские дороги и тротуары в третий раз с начала месяца промоют со специальным шампунем. Мероприятие начнется в 12.00 и продлится несколько часов", - сообщил Бирюков.
Он напомнил, что всего в апреле запланировано проведение четырех промывок дорог.
"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут тщательно промыты со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Автомобили коммунальных служб моют дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 09:12Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Московские дороги промоют с шампунем после зимы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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