https://ria.ru/20210416/promyvka-1728554647.html
Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:38
2021-04-16T12:38
2021-04-16T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584774_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2daf0e3798a4b31f366e527e3e8d81c1.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В субботу, 17 апреля, московские дороги и тротуары в третий раз с начала месяца промоют со специальным шампунем. Мероприятие начнется в 12.00 и продлится несколько часов", - сообщил Бирюков.Он напомнил, что всего в апреле запланировано проведение четырех промывок дорог.Заместитель мэра отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
https://ria.ru/20210402/dorogi-1603896998.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584774_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_25c437d6f906ccfe6758e44c73030823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В субботу, 17 апреля, московские дороги и тротуары в третий раз с начала месяца промоют со специальным шампунем. Мероприятие начнется в 12.00 и продлится несколько часов", - сообщил Бирюков.
Он напомнил, что всего в апреле запланировано проведение четырех промывок дорог.
"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут тщательно промыты со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.