https://ria.ru/20210416/promyvka-1728554647.html

Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу

Московские дороги и тротуары в третий раз промоют с шампунем в субботу

Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:38

2021-04-16T12:38

2021-04-16T12:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу 17 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В субботу, 17 апреля, московские дороги и тротуары в третий раз с начала месяца промоют со специальным шампунем. Мероприятие начнется в 12.00 и продлится несколько часов", - сообщил Бирюков.Он напомнил, что всего в апреле запланировано проведение четырех промывок дорог.Заместитель мэра отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20210402/dorogi-1603896998.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество