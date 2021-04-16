https://ria.ru/20210416/promkooperatsiya-1728626546.html

Пермский край за год намерен увеличить объем промкооперации в 1,3 раза

Пермский край за год намерен увеличить объем промкооперации в 1,3 раза

Пермский край планирует в 2021 году увеличить объем портфеля заказов среди участников промышленной кооперации до 52,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:38

2021-04-16T17:38

2021-04-16T17:38

дмитрий махонин

пермский край

экономика

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ПЕРМЬ, 16 апр – РИА Новости. Пермский край планирует в 2021 году увеличить объем портфеля заказов среди участников промышленной кооперации до 52,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше предыдущего показателя, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий региона в рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит 15-16 апреля. Участники мероприятия вместе с экспертами обсудили механизмы стимулирования промкооперации в регионе.По словам Махонина, регион нацелен на создание возможностей для сотрудничества предприятий и бизнеса через механизм заключения дорожных карт о промышленной кооперации. "Они предусматривают четкие, пошаговые действия по формированию спроса у крупных холдингов и предприятий на продукцию компаний из Прикамья. Промышленные гиганты выступают в роли заказчиков у местных производителей. Причем эти соглашения предприятия подписывают на уровне регионального правительства", – подчеркнул Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, на сегодня в Пермском крае заключено 18 дорожных карт с 14 крупными корпорациями, в этом году планируется увеличить количество заказчиков до 23.

https://ria.ru/20210408/volontery-1727320970.html

пермский край

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дмитрий махонин, пермский край, экономика