Пермский край за год намерен увеличить объем промкооперации в 1,3 раза
ПЕРМЬ, 16 апр – РИА Новости. Пермский край планирует в 2021 году увеличить объем портфеля заказов среди участников промышленной кооперации до 52,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше предыдущего показателя, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий региона в рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит 15-16 апреля. Участники мероприятия вместе с экспертами обсудили механизмы стимулирования промкооперации в регионе.
"На данный момент в промышленной кооперации Пермского края задействовано порядка 540 региональных поставщиков, портфель заказов на 2019-2022 годы составляет 185 миллиардов рублей. В планах на текущий год – увеличение объема в 1,3 раза, до 52,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
По словам Махонина, регион нацелен на создание возможностей для сотрудничества предприятий и бизнеса через механизм заключения дорожных карт о промышленной кооперации. "Они предусматривают четкие, пошаговые действия по формированию спроса у крупных холдингов и предприятий на продукцию компаний из Прикамья. Промышленные гиганты выступают в роли заказчиков у местных производителей. Причем эти соглашения предприятия подписывают на уровне регионального правительства", – подчеркнул Махонин.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, на сегодня в Пермском крае заключено 18 дорожных карт с 14 крупными корпорациями, в этом году планируется увеличить количество заказчиков до 23.
"В Пермском крае есть достаточно хороших компаний, которые производят качественную конкурентную продукцию по доступным ценам. Понимая потребность крупных предприятий в этих товарах и услугах, регион становится связующим элементом между заказчиком и поставщиком. Тем самым, мы устраняем недоверие, минимизируем риски для каждой из сторон. Это очень важно. Край становится гарантом надежности сделок", – заключил Махонин.