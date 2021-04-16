Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/promkooperatsiya-1728626546.html
Пермский край за год намерен увеличить объем промкооперации в 1,3 раза
Пермский край за год намерен увеличить объем промкооперации в 1,3 раза
Пермский край планирует в 2021 году увеличить объем портфеля заказов среди участников промышленной кооперации до 52,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:38
2021-04-16T17:38
дмитрий махонин
пермский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
ПЕРМЬ, 16 апр – РИА Новости. Пермский край планирует в 2021 году увеличить объем портфеля заказов среди участников промышленной кооперации до 52,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше предыдущего показателя, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий региона в рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит 15-16 апреля. Участники мероприятия вместе с экспертами обсудили механизмы стимулирования промкооперации в регионе.По словам Махонина, регион нацелен на создание возможностей для сотрудничества предприятий и бизнеса через механизм заключения дорожных карт о промышленной кооперации. "Они предусматривают четкие, пошаговые действия по формированию спроса у крупных холдингов и предприятий на продукцию компаний из Прикамья. Промышленные гиганты выступают в роли заказчиков у местных производителей. Причем эти соглашения предприятия подписывают на уровне регионального правительства", – подчеркнул Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, на сегодня в Пермском крае заключено 18 дорожных карт с 14 крупными корпорациями, в этом году планируется увеличить количество заказчиков до 23.
https://ria.ru/20210408/volontery-1727320970.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий махонин, пермский край, экономика

Пермский край за год намерен увеличить объем промкооперации в 1,3 раза

17:38 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 апр – РИА Новости. Пермский край планирует в 2021 году увеличить объем портфеля заказов среди участников промышленной кооперации до 52,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше предыдущего показателя, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий региона в рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит 15-16 апреля. Участники мероприятия вместе с экспертами обсудили механизмы стимулирования промкооперации в регионе.
"На данный момент в промышленной кооперации Пермского края задействовано порядка 540 региональных поставщиков, портфель заказов на 2019-2022 годы составляет 185 миллиардов рублей. В планах на текущий год – увеличение объема в 1,3 раза, до 52,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
По словам Махонина, регион нацелен на создание возможностей для сотрудничества предприятий и бизнеса через механизм заключения дорожных карт о промышленной кооперации. "Они предусматривают четкие, пошаговые действия по формированию спроса у крупных холдингов и предприятий на продукцию компаний из Прикамья. Промышленные гиганты выступают в роли заказчиков у местных производителей. Причем эти соглашения предприятия подписывают на уровне регионального правительства", – подчеркнул Махонин.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, на сегодня в Пермском крае заключено 18 дорожных карт с 14 крупными корпорациями, в этом году планируется увеличить количество заказчиков до 23.
"В Пермском крае есть достаточно хороших компаний, которые производят качественную конкурентную продукцию по доступным ценам. Понимая потребность крупных предприятий в этих товарах и услугах, регион становится связующим элементом между заказчиком и поставщиком. Тем самым, мы устраняем недоверие, минимизируем риски для каждой из сторон. Это очень важно. Край становится гарантом надежности сделок", – заключил Махонин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:38
Волонтеры помогут жителям Пермского края выбрать объекты благоустройства
 
Дмитрий МахонинПермский крайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния