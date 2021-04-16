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Мурашко заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России
Мурашко заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России
Пандемия обусловила негативные демографические тенденции в России - ожидаемая продолжительность жизни снизилась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:42
2021-04-16T11:42
2021-04-16T11:42
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пандемия обусловила негативные демографические тенденции в России - ожидаемая продолжительность жизни снизилась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни", - сказал Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ.Он отметил, что при этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 на 1 000 родившихся живыми при плане 4,9.Средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составляла 73,4 года.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872656.html
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Пандемия обусловила негативные демографические тенденции в России
- ожидаемая продолжительность жизни снизилась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни", - сказал Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ.
Он отметил, что при этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 на 1 000 родившихся живыми при плане 4,9.
Средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составляла 73,4 года.