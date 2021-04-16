https://ria.ru/20210416/prodolzhitelnost-1728543271.html

Мурашко заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России

Мурашко заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России

Пандемия обусловила негативные демографические тенденции в России - ожидаемая продолжительность жизни снизилась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:42

2021-04-16T11:42

2021-04-16T11:42

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пандемия обусловила негативные демографические тенденции в России - ожидаемая продолжительность жизни снизилась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни", - сказал Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ.Он отметил, что при этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 на 1 000 родившихся живыми при плане 4,9.Средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составляла 73,4 года.

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество