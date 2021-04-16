https://ria.ru/20210416/pozhar-1728665490.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад
Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:59
2021-04-16T22:59
2021-04-16T23:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
королев
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре по улице Академика Легостаева, дом 8 поступило в 21.14."По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается сильное задымление складского помещения размером 50х50 метров", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар происходит на складе с минеральной ватой и лакокрасочными изделиями. Номер сложности пожара второй из трех.Позднее областной главк МЧС сообщил, что площадь пожара на складе в подмосковном Королеве составляет 1000 квадратных метров, угрозы жилым строениям нет."Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что к тушению привлекли 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники."Информация о людях уточняется, пожарно-спасательные подразделения работают, угрозы жилым строениям нет", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), королев, происшествия
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Склад горит в подмосковном Королеве
, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС
.
Отмечается, что сообщение о пожаре по улице Академика Легостаева, дом 8 поступило в 21.14.
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается сильное задымление складского помещения размером 50х50 метров", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар происходит на складе с минеральной ватой и лакокрасочными изделиями. Номер сложности пожара второй из трех.
Позднее областной главк МЧС сообщил, что площадь пожара на складе в подмосковном Королеве составляет 1000 квадратных метров, угрозы жилым строениям нет.
"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к тушению привлекли 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.
"Информация о людях уточняется, пожарно-спасательные подразделения работают, угрозы жилым строениям нет", - добавляется в сообщении.