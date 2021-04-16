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В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад
Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:59
2021-04-16T23:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
королев
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре по улице Академика Легостаева, дом 8 поступило в 21.14."По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается сильное задымление складского помещения размером 50х50 метров", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар происходит на складе с минеральной ватой и лакокрасочными изделиями. Номер сложности пожара второй из трех.Позднее областной главк МЧС сообщил, что площадь пожара на складе в подмосковном Королеве составляет 1000 квадратных метров, угрозы жилым строениям нет."Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что к тушению привлекли 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники."Информация о людях уточняется, пожарно-спасательные подразделения работают, угрозы жилым строениям нет", - добавляется в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), королев, происшествия

В Подмосковье загорелся склад

22:59 16.04.2021 (обновлено: 23:41 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС у спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. 30 марта 2019
Сотрудники противопожарной службы МЧС у спорткомплекса Олимпийский в Москве. 30 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре по улице Академика Легостаева, дом 8 поступило в 21.14.
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается сильное задымление складского помещения размером 50х50 метров", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар происходит на складе с минеральной ватой и лакокрасочными изделиями. Номер сложности пожара второй из трех.
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Позднее областной главк МЧС сообщил, что площадь пожара на складе в подмосковном Королеве составляет 1000 квадратных метров, угрозы жилым строениям нет.
"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к тушению привлекли 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.
"Информация о людях уточняется, пожарно-спасательные подразделения работают, угрозы жилым строениям нет", - добавляется в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КоролевПроисшествия
 
 
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