https://ria.ru/20210416/pozhar-1728665490.html

В Подмосковье загорелся склад

В Подмосковье загорелся склад

Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:59

2021-04-16T22:59

2021-04-16T23:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

королев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155225/44/1552254453_0:192:3002:1880_1920x0_80_0_0_9af1182ad50fd08c69e1c54ab51c57fe.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковном Королеве, площадь пожара уточняется, сообщает областной главк МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре по улице Академика Легостаева, дом 8 поступило в 21.14."По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается сильное задымление складского помещения размером 50х50 метров", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар происходит на складе с минеральной ватой и лакокрасочными изделиями. Номер сложности пожара второй из трех.Позднее областной главк МЧС сообщил, что площадь пожара на складе в подмосковном Королеве составляет 1000 квадратных метров, угрозы жилым строениям нет."Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что к тушению привлекли 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники."Информация о людях уточняется, пожарно-спасательные подразделения работают, угрозы жилым строениям нет", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210416/pozhar-1728585317.html

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), королев, происшествия