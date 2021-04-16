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В Пензенской области сгорели шесть домов
В Пензенской области сгорели шесть домов
Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:05
2021-04-16T17:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня в 12.21 мск поступило сообщение о пожаре в селе Акимовщина Наровчатского района. В результате пожара сгорели три жилых и три нежилых дома… Пострадавших нет. Люди размещены. Открытое горение ликвидировано. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.Как уточнила прокуратура области, огонь на дома перекинулся в результате природного пожара в селе.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия

В Пензенской области сгорели шесть домов

17:05 16.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня в 12.21 мск поступило сообщение о пожаре в селе Акимовщина Наровчатского района. В результате пожара сгорели три жилых и три нежилых дома… Пострадавших нет. Люди размещены. Открытое горение ликвидировано. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 14:18
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Как уточнила прокуратура области, огонь на дома перекинулся в результате природного пожара в селе.
"По поручению прокурора области органами прокуратуры организована проверка соблюдения требований противопожарного режима при возгорании сухой растительности на территории села Акимовщина в Наровчатском районе. Установлено, что в результате природного пожара пострадало три жилых и три нежилых дома… По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьПроисшествия
 
 
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