https://ria.ru/20210416/pozhar-1728620296.html

В Пензенской области сгорели шесть домов

В Пензенской области сгорели шесть домов

Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:05

2021-04-16T17:05

2021-04-16T17:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня в 12.21 мск поступило сообщение о пожаре в селе Акимовщина Наровчатского района. В результате пожара сгорели три жилых и три нежилых дома… Пострадавших нет. Люди размещены. Открытое горение ликвидировано. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.Как уточнила прокуратура области, огонь на дома перекинулся в результате природного пожара в селе.

https://ria.ru/20210416/shkola-1728581492.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия