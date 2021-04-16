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В Пензенской области сгорели шесть домов
В Пензенской области сгорели шесть домов
Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:05
2021-04-16T17:05
2021-04-16T17:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Шесть домов в пятницу сгорели в селе Акимовщина Наровчатского района Пензенской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня в 12.21 мск поступило сообщение о пожаре в селе Акимовщина Наровчатского района. В результате пожара сгорели три жилых и три нежилых дома… Пострадавших нет. Люди размещены. Открытое горение ликвидировано. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.Как уточнила прокуратура области, огонь на дома перекинулся в результате природного пожара в селе.
https://ria.ru/20210416/shkola-1728581492.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия