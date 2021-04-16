https://ria.ru/20210416/pozhar-1728601964.html

В Тамбовской области сгорели два дома

В Тамбовской области сгорели два дома

Огонь уничтожил два дома в Тамбовской области, за последние три дня это второй крупный пожар в селах региона, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМЧС РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:36

2021-04-16T15:36

2021-04-16T15:36

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамбовская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Огонь уничтожил два дома в Тамбовской области, за последние три дня это второй крупный пожар в селах региона, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМЧС России.Информация о пожаре в селе Новотомниково Моршанского района поступила спасателям в 13.30 мск пятницы.В ликвидации пожара участвовали 27 человек и девять техники.Днем в среду в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района в результате пожара сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. При этом пожарным удалось отстоять 200 домов. Пожар был ликвидирован в среду вечером. По данным областных властей, площадь охваченных огнем зданий составила 600 квадратных метров и 2 тысячи квадратных метров сухой растительности.

https://ria.ru/20210415/pomosch-1728468090.html

россия

тамбовская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, происшествия