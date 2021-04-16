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На юге Пекина произошел пожар на трансформаторной подстанции

На юге Пекина произошел пожар на трансформаторной подстанции

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в районе Фэнтай на юге Пекине, на место ЧП уже выехали 35 пожарных расчетов, сообщило Центральное... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:07

2021-04-16T11:07

2021-04-16T11:16

пекин

китай

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в районе Фэнтай на юге Пекине, на место ЧП уже выехали 35 пожарных расчетов, сообщило Центральное телевидение Китая.Сообщается, что около 12.17 (7.17 мск) командный центр района Фэнтай получил сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции на юге четвертого транспортного кольца.В настоящий момент на место ЧП выехали 35 пожарных расчетов с 11 пожарных станций.Сообщается, подстанция принадлежит компании, которая занимается техническими разработками, разработкой программного обеспечения, а также реализацией электромеханического оборудования.

пекин

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай