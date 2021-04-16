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На юге Пекина произошел пожар на трансформаторной подстанции
На юге Пекина произошел пожар на трансформаторной подстанции
Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в районе Фэнтай на юге Пекине, на место ЧП уже выехали 35 пожарных расчетов, сообщило Центральное... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:07
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пекин
китай
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в районе Фэнтай на юге Пекине, на место ЧП уже выехали 35 пожарных расчетов, сообщило Центральное телевидение Китая.Сообщается, что около 12.17 (7.17 мск) командный центр района Фэнтай получил сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции на юге четвертого транспортного кольца.В настоящий момент на место ЧП выехали 35 пожарных расчетов с 11 пожарных станций.Сообщается, подстанция принадлежит компании, которая занимается техническими разработками, разработкой программного обеспечения, а также реализацией электромеханического оборудования.
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пекин, китай

На юге Пекина произошел пожар на трансформаторной подстанции

11:07 16.04.2021 (обновлено: 11:16 16.04.2021)
 
© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в районе Фэнтай на юге Пекине, на место ЧП уже выехали 35 пожарных расчетов, сообщило Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что около 12.17 (7.17 мск) командный центр района Фэнтай получил сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции на юге четвертого транспортного кольца.
В настоящий момент на место ЧП выехали 35 пожарных расчетов с 11 пожарных станций.
Сообщается, подстанция принадлежит компании, которая занимается техническими разработками, разработкой программного обеспечения, а также реализацией электромеханического оборудования.
 
ПекинКитай
 
 
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