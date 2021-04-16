https://ria.ru/20210416/pozhar-1728509884.html

На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе

На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе

Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:52

2021-04-16T04:52

2021-04-16T11:52

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет. Позднее столичное ГУ МЧС уточнило, что площадь пожара достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша."В 4.17 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210415/pozhar-1728443626.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия