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На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе
На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе
Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T04:52
2021-04-16T11:52
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет. Позднее столичное ГУ МЧС уточнило, что площадь пожара достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша."В 4.17 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе

04:52 16.04.2021 (обновлено: 11:52 16.04.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по городу Москве Пожар на складе в Москве на улице Шарикоподшипниковская
 Пожар на складе в Москве на улице Шарикоподшипниковская - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : ГУМЧС России по городу Москве
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет. Позднее столичное ГУ МЧС уточнило, что площадь пожара достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша.
"В 4.17 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 16:58
В Москве загорелось офисное здание
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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