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На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе
На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе
Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T04:52
2021-04-16T04:52
2021-04-16T11:52
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар площадью 700 квадратных метров на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет. Позднее столичное ГУ МЧС уточнило, что площадь пожара достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша."В 4.17 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия