https://ria.ru/20210416/pozhar-1728507119.html

На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада

На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада

Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T02:35

2021-04-16T02:35

2021-04-16T02:35

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет."Происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210415/pozhar-1728443626.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия