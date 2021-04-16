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На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:35
2021-04-16T02:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет."Происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада

02:35 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже склада по адресу: Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24, на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет.
"Происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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