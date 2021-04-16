Захарова прокомментировала слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
17:02 16.04.2021 (обновлено: 17:34 16.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему строительство "Северного потока — 2" энергетической войной.
"Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? Двадцатого—двадцать второго ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, в сочетании с водной блокадой и остановкой железнодорожного сообщения получается уже "энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид".
Захарова отметила, что Москва ответила на действия Киева ассиметрично: строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма.
"Еще в мае 2016 года приведен в действие энергомост "Кубань — Крым", благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идет строительство опреснительной установки в Сакском районе".
Она также напомнила, чем обернулись попытки Киева устроить транспортную блокаду полуострова: в рекордные сроки Россия построила мост через Керченский пролив.
"Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток — 2" — это бизнес, цивилизованный и выгодный", — заключила Захарова.