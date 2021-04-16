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https://ria.ru/20210416/potok-1728619573.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему строительство "Северного потока — 2" энергетической... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:02
2021-04-16T17:34
россия
allseas
крымский мост
nord stream 2 ag
северный поток — 2
мария захарова
газпром
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему строительство "Северного потока — 2" энергетической войной."Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? Двадцатого—двадцать второго ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма", — написала Захарова на своей странице в Facebook.По ее словам, в сочетании с водной блокадой и остановкой железнодорожного сообщения получается уже "энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид".Захарова отметила, что Москва ответила на действия Киева ассиметрично: строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма.Она также напомнила, чем обернулись попытки Киева устроить транспортную блокаду полуострова: в рекордные сроки Россия построила мост через Керченский пролив."Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток — 2" — это бизнес, цивилизованный и выгодный", — заключила Захарова.
https://ria.ru/20210416/biden-1728501057.html
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россия, allseas, крымский мост, nord stream 2 ag, северный поток — 2, мария захарова, газпром, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

17:02 16.04.2021 (обновлено: 17:34 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему строительство "Северного потока — 2" энергетической войной.
"Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? Двадцатого—двадцать второго ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 00:13
Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"
По ее словам, в сочетании с водной блокадой и остановкой железнодорожного сообщения получается уже "энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид".
Захарова отметила, что Москва ответила на действия Киева ассиметрично: строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма.

"Еще в мае 2016 года приведен в действие энергомост "Кубань — Крым", благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идет строительство опреснительной установки в Сакском районе".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Она также напомнила, чем обернулись попытки Киева устроить транспортную блокаду полуострова: в рекордные сроки Россия построила мост через Керченский пролив.
"Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток — 2" — это бизнес, цивилизованный и выгодный", — заключила Захарова.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 13:39
Пентагон оценил влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией
 
РоссияAllseasКрымский мостNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Мария ЗахароваГазпромВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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