https://ria.ru/20210416/potok-1728619573.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему строительство "Северного потока — 2" энергетической... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:02

2021-04-16T17:02

2021-04-16T17:34

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allseas

крымский мост

nord stream 2 ag

северный поток — 2

мария захарова

газпром

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сша

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему строительство "Северного потока — 2" энергетической войной."Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? Двадцатого—двадцать второго ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма", — написала Захарова на своей странице в Facebook.По ее словам, в сочетании с водной блокадой и остановкой железнодорожного сообщения получается уже "энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид".Захарова отметила, что Москва ответила на действия Киева ассиметрично: строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма.Она также напомнила, чем обернулись попытки Киева устроить транспортную блокаду полуострова: в рекордные сроки Россия построила мост через Керченский пролив."Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток — 2" — это бизнес, цивилизованный и выгодный", — заключила Захарова.

https://ria.ru/20210416/biden-1728501057.html

https://ria.ru/20210413/potok-1728066677.html

россия

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