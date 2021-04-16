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Эксперт оценил заявления Байдена о "Северном потоке — 2"
Эксперт оценил заявления Байдена о "Северном потоке — 2"
США поняли, что санкциями не смогут остановить строительство "Северного потока 2", но теперь попробуют не позволить газопроводу работать на полную мощность,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:50
2021-04-16T10:51
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
газпром
джо байден
сша
украина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США поняли, что санкциями не смогут остановить строительство "Северного потока 2", но теперь попробуют не позволить газопроводу работать на полную мощность, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.США в четверг ввели санкции на госдолг России. Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются."Я думаю, что США понимают - газопровод будет достроен и введен в строй. Попытки этому помешать и бесполезны, и контрпродуктивны во взаимоотношениях с Германией, да и ЕС в целом, так как вмешательство явно намекает на неуважение американцев к европейскому суверенитету", - сообщил Гривач."Но есть инерция, внутренняя политическая борьба, лоббисты, которым заплачены деньги, и желание сохранить лицо новой администрации. Поэтому просто отказаться от давления они не могут. Но теперь попробуют сконцентрироваться на том, чтобы не позволить газопроводу работать на полную мощность", - считает эксперт."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210415/davlenie-1728378731.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, джо байден, сша, украина, в мире

Эксперт оценил заявления Байдена о "Северном потоке — 2"

10:50 16.04.2021 (обновлено: 10:51 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ЛельчукБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США поняли, что санкциями не смогут остановить строительство "Северного потока 2", но теперь попробуют не позволить газопроводу работать на полную мощность, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
США в четверг ввели санкции на госдолг России. Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 12:21
Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
"Я думаю, что США понимают - газопровод будет достроен и введен в строй. Попытки этому помешать и бесполезны, и контрпродуктивны во взаимоотношениях с Германией, да и ЕС в целом, так как вмешательство явно намекает на неуважение американцев к европейскому суверенитету", - сообщил Гривач.
"Но есть инерция, внутренняя политическая борьба, лоббисты, которым заплачены деньги, и желание сохранить лицо новой администрации. Поэтому просто отказаться от давления они не могут. Но теперь попробуют сконцентрироваться на том, чтобы не позволить газопроводу работать на полную мощность", - считает эксперт.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Алексей ГривачФонд национальной энергетической безопасностиГазпромДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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