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МИД объяснил рекомендацию послу США поехать в Вашингтон
МИД объяснил рекомендацию послу США поехать в Вашингтон
Послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:56
2021-04-16T19:56
россия
джон салливан
юрий ушаков
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
анатолий антонов
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций, говорится в заявлении МИД России об ответных мерах в связи с враждебными действиями США."Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - отмечается в заявлении.Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации.Посол РФ в США Анатолий Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле.Посол США в РФ Салливан дважды за последние дни провел встречи в администрации президента. Накануне, по информации источника РИА Новости, посол встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где ему было заявлено, "что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно". После этого в пятницу Салливан провел еще одну встречу с Ушаковым, американскому послу были изложены ответные меры России на санкции США.Под действие очередного пакета санкций против России попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. МИД РФ в пятницу обнародовал ответные меры в отношении США, в их числе есть высылка такого же количества сотрудников американских дипмиссий из РФ.
https://ria.ru/20210416/posol-1728570089.html
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россия, джон салливан, юрий ушаков, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, сша, в мире

МИД объяснил рекомендацию послу США поехать в Вашингтон

19:56 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций, говорится в заявлении МИД России об ответных мерах в связи с враждебными действиями США.
"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - отмечается в заявлении.
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:29
Посол России в США прибыл в МИД на фоне новых санкций
Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле.
Посол США в РФ Салливан дважды за последние дни провел встречи в администрации президента. Накануне, по информации источника РИА Новости, посол встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где ему было заявлено, "что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно". После этого в пятницу Салливан провел еще одну встречу с Ушаковым, американскому послу были изложены ответные меры России на санкции США.
Под действие очередного пакета санкций против России попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. МИД РФ в пятницу обнародовал ответные меры в отношении США, в их числе есть высылка такого же количества сотрудников американских дипмиссий из РФ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 12:19
Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву
 
РоссияДжон СалливанЮрий УшаковСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Анатолий АнтоновСШАВ мире
 
 
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